В Краснодарском крае опровергли информацию о беспилотнике в районе аэропорта Сочи
Сообщения о появлении беспилотника в районе международного аэропорта в Сочи не соответствуют действительности. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Там отметили, что в соцсетях публикуется информация со ссылкой на экстренные службы о том, что 6 июня вблизи аэропорта был замечен неизвестный беспилотник.
«Это – фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта», – уточнил оперштаб.
Власти края напомнили, что в регионе полеты дронов запрещены.
7 июня оперштаб также объяснил причины громких звуков в Краснодаре, которые жители слышали сегодня и несколько дней назад. По данным оперштаба, это преодоление самолетом звукового барьера. В экстренные службы города сообщений о взрывах и разрушениях не поступало.
В конце мая сообщалось о падении нескольких беспилотников в Краснодарском крае. Один из них упал на полях сельскохозяйственной компании. Два других упали в областном центре. В результате этого была повреждена кровля здания МТС и выбиты окна в жилом доме.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае установлен «средний уровень реагирования». С 12 декабря в регионе также введен запрет на использование гражданских беспилотников.