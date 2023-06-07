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Общество

В Краснодарском крае опровергли информацию о беспилотнике в районе аэропорта Сочи

Ведомости

Сообщения о появлении беспилотника в районе международного аэропорта в Сочи не соответствуют действительности. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там отметили, что в соцсетях публикуется информация со ссылкой на экстренные службы о том, что 6 июня вблизи аэропорта был замечен неизвестный беспилотник.

«Это – фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта», – уточнил оперштаб.

Власти края напомнили, что в регионе полеты дронов запрещены.

7 июня оперштаб также объяснил причины громких звуков в Краснодаре, которые жители слышали сегодня и несколько дней назад. По данным оперштаба, это преодоление самолетом звукового барьера. В экстренные службы города сообщений о взрывах и разрушениях не поступало.

В конце мая сообщалось о падении нескольких беспилотников в Краснодарском крае. Один из них упал на полях сельскохозяйственной компании. Два других упали в областном центре. В результате этого была повреждена кровля здания МТС и выбиты окна в жилом доме.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае установлен «средний уровень реагирования». С 12 декабря в регионе также введен запрет на использование гражданских беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных