Газета
Политика

СМИ: в ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Ведомости

Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России в рамках 11-го пакета на встрече 7 июня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. 

По данным издания, с критикой проекта нового пакета санкций выступают Греция и Венгрия, компании которых внесены в украинский черный список «спонсоров войны». В следующий раз послы ЕС обсудят этот проект на заседании 14 июня. По словам одного из источников издания, страны ЕС «уже приближаются» к соглашению по вопросу новых санкций. 

Сейчас страны ЕС работают над 11-м пакетом антироссийских санкций, который будет направлен на предотвращение обхода существующих ограничений. Он также будет включать новый механизм потенциального наказания стран за пределами ЕС, которые допускают уклонение от санкций.

Ранее глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен сообщил, что экспорт ключевых микрочипов в России вернулся на довоенный уровень. По его словам, это связано с тем, что европейские компании продают свою продукцию странам, некоторые из которых, в свою очередь, направляют ее в Россию. К ним он отнес в том числе Армению, Грузию, Турцию, Казахстан и ОАЭ. 

Ранее по теме: СМИ узнали об отказе Греции согласовать новый пакет санкций против России

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против РФ. Затем она заявляла, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений.  Позже она сообщила, что новые ограничения могут включать запрет транзита ряда товаров через территорию России, а также их экспорт в некоторые третьи страны. 

Российские власти неоднократно критиковали введенные санкции против РФ. В частности, президент РФ Владимир Путин называл ограничения нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных