СМИ: в ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России
Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России в рамках 11-го пакета на встрече 7 июня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.
По данным издания, с критикой проекта нового пакета санкций выступают Греция и Венгрия, компании которых внесены в украинский черный список «спонсоров войны». В следующий раз послы ЕС обсудят этот проект на заседании 14 июня. По словам одного из источников издания, страны ЕС «уже приближаются» к соглашению по вопросу новых санкций.
Сейчас страны ЕС работают над 11-м пакетом антироссийских санкций, который будет направлен на предотвращение обхода существующих ограничений. Он также будет включать новый механизм потенциального наказания стран за пределами ЕС, которые допускают уклонение от санкций.
Ранее глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен сообщил, что экспорт ключевых микрочипов в России вернулся на довоенный уровень. По его словам, это связано с тем, что европейские компании продают свою продукцию странам, некоторые из которых, в свою очередь, направляют ее в Россию. К ним он отнес в том числе Армению, Грузию, Турцию, Казахстан и ОАЭ.
В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые ограничения против РФ. Затем она заявляла, что 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с обходом ограничений. Позже она сообщила, что новые ограничения могут включать запрет транзита ряда товаров через территорию России, а также их экспорт в некоторые третьи страны.
Российские власти неоднократно критиковали введенные санкции против РФ. В частности, президент РФ Владимир Путин называл ограничения нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить гражданам Запада.