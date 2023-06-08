СМИ: в ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Ранее глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен сообщил, что экспорт ключевых микрочипов в России вернулся на довоенный уровень. По его словам, это связано с тем, что европейские компании продают свою продукцию странам, некоторые из которых, в свою очередь, направляют ее в Россию. К ним он отнес в том числе Армению, Грузию, Турцию, Казахстан и ОАЭ.