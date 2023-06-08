Песков прокомментировал сроки проведения «прямой линии» с Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль «потихоньку» готовится к «прямой линии», но сроки ее проведения называть не стал.
«Мы говорили, что как только мы определимся, мы тут же заявим о сроках. Мы ни о каких сроках не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет, мы, безусловно, вас проинформируем», – уточнил Песков.
Также он отметил, что по поводу объявления решения Владимира Путина по поводу участия в выборах забегать вперед не стоит. «У выборов есть свой график и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно. Здесь не нужно забегать вперед», – добавил Песков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «прямая линия» с Путиным в этом году может состояться в ноябре – декабре. Такое решение, по словам источников, может быть связано с ситуацией в зоне проведения спецоперации. При этом мероприятие необходимо провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря. Сами президентские выборы по закону должны пройти 17 марта 2024 г.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. В 2022 г. «прямой линии» и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что «прямая линия» может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было.