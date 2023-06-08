Песков прокомментировал сроки проведения «прямой линии» с Путиным

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «прямая линия» с Путиным в этом году может состояться в ноябре – декабре. Такое решение, по словам источников, может быть связано с ситуацией в зоне проведения спецоперации. При этом мероприятие необходимо провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря. Сами президентские выборы по закону должны пройти 17 марта 2024 г.