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Песков прокомментировал сроки проведения «прямой линии» с Путиным

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль «потихоньку» готовится к «прямой линии», но сроки ее проведения называть не стал.

«Мы говорили, что как только мы определимся, мы тут же заявим о сроках. Мы ни о каких сроках не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет, мы, безусловно, вас проинформируем», – уточнил Песков.

Также он отметил, что по поводу объявления решения Владимира Путина по поводу участия в выборах забегать вперед не стоит. «У выборов есть свой график и у начала предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно. Здесь не нужно забегать вперед», – добавил Песков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «прямая линия» с Путиным в этом году может состояться в ноябре – декабре. Такое решение, по словам источников, может быть связано с ситуацией в зоне проведения спецоперации. При этом мероприятие необходимо провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря. Сами президентские выборы по закону должны пройти 17 марта 2024 г.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. В 2022 г. «прямой линии» и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что «прямая линия» может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных