«Коммерсантъ»: «прямая линия» с Путиным может пройти в конце года
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в этом году может состояться в ноябре – декабре. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента.
«Прямую линию» планировали провести также летом, однако «пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит». По словам источника издания, решение провести «прямую линию» в ноябре – декабре может быть связано с ситуацией в зоне проведения спецоперации. При этом мероприятие необходимо провести до объявления президентских выборов, которые Совет Федерации должен назначить в период с 8 по 17 декабря. Сами президентские выборы по закону должны пройти 17 марта 2024 г.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока точных сроков для проведения «прямой линии» нет. «Мы их не анонсировали. Как только наступит ясность — сообщим», – сказал он.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые «прямую линию» провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. «прямая линия» и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
В 2022 г. «прямой линии» и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что «прямая линия» может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. В 2022 г. также не было послания президента Федеральному собранию, в этом году оно прошло 21 февраля.