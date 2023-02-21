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Путин завершил послание Федеральному собранию

Ведомости

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию продлилось 1 час 45 минут.

«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», — завершил свою речь Путин.

Президент начал выступление с геополитических вопросов, назвав текущий момент «сложным и рубежным». Путин обвинил западных лидеров в «жестокой лжи» и заявил, что они «тянули время, занимались крючкотворством». Он добавил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации, подчеркнув, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем.

Путин также поблагодарил всех россиян, принимающих в той или иной форме участие в спецоперации на Украине, и почтил минутой молчания военных, отдавших жизнь за Россию, а также погибших под обстрелами ВСУ мирных граждан.

Кроме того, глава государства затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов РФ, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Президент также обратился к крупному бизнесу, призвав предпринимателей «вкладываться в Россию».

Выступление главы государства стало одним из самых продолжительных обращений к парламенту. Путин 24 раза упомянул Запад, еще 11 раз — США. Слова об Украине в речи президента звучали 19 раз, подсчитали «РИА Новости». Также зал аплодировал российскому лидеру 53 раза, стоя — четыре раза.

В предыдущий раз Путин выступал перед Федеральным собранием 21 апреля 2021 г. Тогда послание длилось 1 час 12 минут. Самым продолжительным обращением Путина к парламенту стало послание 2018 г., которое шло 1 час 57 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных