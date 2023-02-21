Путин завершил послание Федеральному собранию

Президент начал выступление с геополитических вопросов, назвав текущий момент «сложным и рубежным». Путин обвинил западных лидеров в «жестокой лжи» и заявил, что они «тянули время, занимались крючкотворством». Он добавил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации, подчеркнув, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем.