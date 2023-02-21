Путин завершил послание Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию продлилось 1 час 45 минут.
«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», — завершил свою речь Путин.
Президент начал выступление с геополитических вопросов, назвав текущий момент «сложным и рубежным». Путин обвинил западных лидеров в «жестокой лжи» и заявил, что они «тянули время, занимались крючкотворством». Он добавил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации, подчеркнув, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем.
Путин также поблагодарил всех россиян, принимающих в той или иной форме участие в спецоперации на Украине, и почтил минутой молчания военных, отдавших жизнь за Россию, а также погибших под обстрелами ВСУ мирных граждан.
Кроме того, глава государства затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов РФ, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Президент также обратился к крупному бизнесу, призвав предпринимателей «вкладываться в Россию».
Выступление главы государства стало одним из самых продолжительных обращений к парламенту. Путин 24 раза упомянул Запад, еще 11 раз — США. Слова об Украине в речи президента звучали 19 раз, подсчитали «РИА Новости». Также зал аплодировал российскому лидеру 53 раза, стоя — четыре раза.
В предыдущий раз Путин выступал перед Федеральным собранием 21 апреля 2021 г. Тогда послание длилось 1 час 12 минут. Самым продолжительным обращением Путина к парламенту стало послание 2018 г., которое шло 1 час 57 минут.