Путин поблагодарил за героизм весь российский народ
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян, принимающих в той или иной форме участие в спецоперации на Украине, и извинился за то, что не может назвать всех причастных. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.
«Когда готовился, написал длинный список всех героических подразделений. Потом вынул — боялся обидеть всех, кого не назову. Всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам, фельдшерам, санинструктурам, медсестрам, которые спасают раненых», – рассказал он.
Путин также выразил благодарность железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления и восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты, а также журналистам.
Президент во время своего выступления также почтил минутой молчания бойцов, отдавших жизнь за Россию, погибших под обстрелами ВСУ мирных граждан. Путин также призвал окружить заботой и почетом семьи, потерявшие близких в ходе СВО, предложив создать специальный фонд, который будет оказывать им всестороннюю адресную поддержку.
Ранее в декабре 2022 г. Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.
25 ноября Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.