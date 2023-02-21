Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике
Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», – рассказал он.
Двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу необходимо, подчеркнул Путин, поскольку свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета. Работу по этому направлению должно провести правительство вместе с парламентом, отраслевыми ассоциациями и правоохранителями.
Президент также призвал к деофшоризации, заявив, что бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в российской юрисдикции.
«Это базовый принцип», – подчеркнул он.
Ранее в августе 2022 г. Минюст выдвинул несколько предложений о либерализации экономических статей УК РФ. Ведомство предложило исключить уголовную ответственность за предпринимательство без регистрации (ст. 171 УК). Еще одно предложение – убрать из УК три экономические статьи: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах).
Среди других нововведений – повышение в 1,5 раза максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК): размер значительного ущерба вырастет с 10 000 до 25 000 руб., крупного – с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного – с 12 млн до 18 млн руб.