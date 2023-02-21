Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Среди других нововведений – повышение в 1,5 раза максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК): размер значительного ущерба вырастет с 10 000 до 25 000 руб., крупного – с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного – с 12 млн до 18 млн руб.