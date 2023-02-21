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Бизнес

Путин поручил вновь пересмотреть уголовное законодательство по экономике

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», – рассказал он.

Двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу необходимо, подчеркнул Путин, поскольку свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета. Работу по этому направлению должно провести правительство вместе с парламентом, отраслевыми ассоциациями и правоохранителями.

Президент также призвал к деофшоризации, заявив, что бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в российской юрисдикции.

«Это базовый принцип», – подчеркнул он.

Ранее в августе 2022 г. Минюст выдвинул несколько предложений о либерализации экономических статей УК РФ. Ведомство предложило исключить уголовную ответственность за предпринимательство без регистрации (ст. 171 УК). Еще одно предложение – убрать из УК три экономические статьи: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах).

Среди других нововведений – повышение в 1,5 раза максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК): размер значительного ущерба вырастет с 10 000 до 25 000 руб., крупного – с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного – с 12 млн до 18 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных