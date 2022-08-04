Повышение порогового значения ущерба по ряду статей УК не решит все проблемы предпринимателей

Речь идет об исключении уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации (ст. 171 УК). Еще одно предложение – убрать из УК три экономические статьи: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах). Партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин называет вопрос о декриминализации этих составов спорным. Он объясняет это тем, что статьи касаются ответственности должностных лиц, кадастровых инженеров, эмитентов ценных бумаг, а преступные деяния, ответственность за которые установлена данными статьями на практике, «нередко используются как раз для хищения и рейдерских захватов имущества бизнеса и физических лиц». Этим и опасно их исключение из УК, указывает Половинкин.