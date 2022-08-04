Повышение порогового значения ущерба по ряду статей УК не решит все проблемы предпринимателей

Повышение порогового значения ущерба по ряду статей УК не решит все проблемы предпринимателейМинюст сделал еще один шаг по либерализации законодательства
Минюст выдвинул несколько предложений о либерализации экономических статей Уголовного кодекса (УК). Изменения будут способствовать «улучшению делового климата в условиях санкционного давления» и позволят «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей, говорится в пояснительной записке.
Речь идет об исключении уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации (ст. 171 УК). Еще одно предложение – убрать из УК три экономические статьи: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах). Партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин называет вопрос о декриминализации этих составов спорным. Он объясняет это тем, что статьи касаются ответственности должностных лиц, кадастровых инженеров, эмитентов ценных бумаг, а преступные деяния, ответственность за которые установлена данными статьями на практике, «нередко используются как раз для хищения и рейдерских захватов имущества бизнеса и физических лиц». Этим и опасно их исключение из УК, указывает Половинкин.
Среди других нововведений – повышение в 1,5 раза максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ч. 5, 6 и 7 ст. 159 УК): размер значительного ущерба вырастет с 10 000 до 25 000 руб., крупного – с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного – с 12 млн до 18 млн руб.
Наиболее популярного состава, применяемого в экономических делах, – ч. 4 ст. 159 УК РФ – законопроект Минюста, правда, не касается, замечает руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: «Следователи и судьи руководствуются принципом, что хищения – не предпринимательство, а потому квалифицируют действия по ч. 4 ст. 159 УК». Пороговые размеры ущерба повышаются только в предпринимательском мошенничестве (ч. 5–7 ст. 159 УК), которое не часто встречается в правоприменительной практике, подтверждает адвокат коллегии «Князев и партнеры» Артем Чекотков.
По мнению Зарипова, основной недостаток поправок – в их «количественном» подходе: «Нужны качественно иные, более тонкие подходы, предусматривающие разграничение на действия, где признаки мошенничества есть и где их нет». Ситуация может измениться к лучшему, когда «уголовно-правовая репрессия перестанет доминировать в регулировании гражданско-правовых отношений», уверен партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.
Подход министерства несколько формален, замечает Зарипов: по итогам ПМЭФа президент поручил декриминализировать некоторые действия предпринимателей. Чекотков соглашается, что законопроект «в целом соответствует наметившейся тенденции по либерализации уголовного законодательства в условиях западных санкций». Он напоминает, что первым шагом были мартовские поправки в УПК, изменившие порядок возбуждения уголовных дел по налоговым составам, и разработанный в июне законопроект о снижении максимальных сроков лишения свободы по квалифицированным частям налоговых преступлений.