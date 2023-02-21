Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию

После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. Под санкции также попал бизнесмен Алишер Усманов, который в настоящее время пытается доказать, что не поддерживал спецоперацию России против Украины, и требует выплатить $20 000 для покрытия судебных расходов.