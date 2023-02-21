Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию
Не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом, вкладывайтесь в Россию, обратился президент Владимир Путин к бизнесменам во время послания Федеральному собранию.
«Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, — бессмысленно, не стоит цепляться за прошлое, нужно перестроить свою работу, вы же сильные люди, запускайте новые проекты, вкладывайте в России», – отметил президент.
По словам Путина, сейчас не стоит пытаться «что-то отсудить». «Вы сильные люди, которые прошли сильную школу — вкладывайте в Россию, помогайте школам и университетам. Так заслужите благосклонность людей», – добавил он.
Российским бизнесменам следует развивать свою страну, тогда их деньги будут целы, а совесть — чище, заявлял ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя информацию об арестах предпринимателей за границей. Володин также призвал бизнесменов развивать Россию и «помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем».
После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. Под санкции также попал бизнесмен Алишер Усманов, который в настоящее время пытается доказать, что не поддерживал спецоперацию России против Украины, и требует выплатить $20 000 для покрытия судебных расходов.
4 июля Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, потому что юристы ЕС обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно.