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Путин поддержал кандидатуру орловского губернатора на осенних выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова для выдвижения на осенних выборах в 2023 г. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой региона.

В рамках встречи Клычков попросил Путина поддержать его на выборах и в реализации продолжающихся и новых региональных проектов.

«Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», – ответил Путин.

На встрече Клычков рассказал, в частности, что ВВП Орловской области увеличился в 1,6 раза за последние пять лет, а доходы регионального бюджета – в 1,8 раза. Бедность в регионе, по его данным, снизилась за этот период с 13,9 до 12,1%, а зарплаты выросли в 1,6 раза. Инвестиции с 2017 г. выросли в 1,4 раза, при чем четверть из них – это вложения в развитие сельского хозяйства.

Проблемным направлением остается демография, признал Клычков. Для улучшения ситуации в области были построены шесть новых детсадов, отремонтированы более 170 сельских школ и увеличены объемы соцподдержки.

Ранее по теме: Владимир Путин встретился почти со всеми главами регионов, которые осенью пойдут на переизбрание

Как писали ранее «Ведомости», Путин завершает серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбрание в сентябре 2023 г. Президент уже пообщался с 16 из 17 действующих губернаторов. 6 июня президент говорил с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме того, 1 июня президент встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 29 мая – с главой Якутии Айсеном Николаевым, 16 мая – с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Не встречался президент еще лишь с губернатором Валентином Коноваловым из Хакасии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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