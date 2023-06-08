Путин поддержал кандидатуру орловского губернатора на осенних выборах
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова для выдвижения на осенних выборах в 2023 г. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой региона.
В рамках встречи Клычков попросил Путина поддержать его на выборах и в реализации продолжающихся и новых региональных проектов.
«Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас», – ответил Путин.
На встрече Клычков рассказал, в частности, что ВВП Орловской области увеличился в 1,6 раза за последние пять лет, а доходы регионального бюджета – в 1,8 раза. Бедность в регионе, по его данным, снизилась за этот период с 13,9 до 12,1%, а зарплаты выросли в 1,6 раза. Инвестиции с 2017 г. выросли в 1,4 раза, при чем четверть из них – это вложения в развитие сельского хозяйства.
Проблемным направлением остается демография, признал Клычков. Для улучшения ситуации в области были построены шесть новых детсадов, отремонтированы более 170 сельских школ и увеличены объемы соцподдержки.
Как писали ранее «Ведомости», Путин завершает серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбрание в сентябре 2023 г. Президент уже пообщался с 16 из 17 действующих губернаторов. 6 июня президент говорил с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме того, 1 июня президент встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 29 мая – с главой Якутии Айсеном Николаевым, 16 мая – с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Не встречался президент еще лишь с губернатором Валентином Коноваловым из Хакасии.