Путин поддержал кандидатуру орловского губернатора на осенних выборах

На встрече Клычков рассказал, в частности, что ВВП Орловской области увеличился в 1,6 раза за последние пять лет, а доходы регионального бюджета – в 1,8 раза. Бедность в регионе, по его данным, снизилась за этот период с 13,9 до 12,1%, а зарплаты выросли в 1,6 раза. Инвестиции с 2017 г. выросли в 1,4 раза, при чем четверть из них – это вложения в развитие сельского хозяйства.