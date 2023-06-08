Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных из Закарпатья

«8 июня 2023 г. по благословению святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения», – говорится в сообщении.