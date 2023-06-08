Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных из Закарпатья
Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной Церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.
«8 июня 2023 г. по благословению святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения», – говорится в сообщении.
В РПЦ отметили, что передача пленных Венгрии была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия». Численность группы в сообщении не указана.
25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС). До этого обмены пленными с украинской стороной проводились неоднократно.