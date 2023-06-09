Статус ветерана может быть присвоен военным в примыкающих к зоне спецоперации регионах

Финансирование инициативы предлагается обеспечить из регионального и федерального бюджетов. В пояснительной записке не сказано, сколько средств потребуется на эти цели в 2023 г. в случае принятия поправок. «Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права данных граждан на статус ветерана и инвалида боевых действий и распространить на них меры поддержки», – говорится в документе.