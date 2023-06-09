Статус ветерана может быть присвоен военным в примыкающих к зоне спецоперации регионах
Министерство обороны предложило наделить статусом ветерана боевых действий лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и в новых субъектах. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Военное ведомство предлагает дополнить закон «О ветеранах». Предлагается наделить этим статусом граждан, которые отражают вооруженное вторжение, поддерживают правопорядок, охраняют и обороняют важные гособъекты на территориях, прилегающих к зоне проведения спецоперации на Украине. Речь идет в том числе о районах, близких к границам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Финансирование инициативы предлагается обеспечить из регионального и федерального бюджетов. В пояснительной записке не сказано, сколько средств потребуется на эти цели в 2023 г. в случае принятия поправок. «Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права данных граждан на статус ветерана и инвалида боевых действий и распространить на них меры поддержки», – говорится в документе.
В апреле президент РФ подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.