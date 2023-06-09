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Статус ветерана может быть присвоен военным в примыкающих к зоне спецоперации регионах

Ведомости

Министерство обороны предложило наделить статусом ветерана боевых действий лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и в новых субъектах. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Военное ведомство предлагает дополнить закон «О ветеранах». Предлагается наделить этим статусом граждан, которые отражают вооруженное вторжение, поддерживают правопорядок, охраняют и обороняют важные гособъекты на территориях, прилегающих к зоне проведения спецоперации на Украине. Речь идет в том числе о районах, близких к границам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Финансирование инициативы предлагается обеспечить из регионального и федерального бюджетов. В пояснительной записке не сказано, сколько средств потребуется на эти цели в 2023 г. в случае принятия поправок. «Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права данных граждан на статус ветерана и инвалида боевых действий и распространить на них меры поддержки», – говорится в документе.

В апреле президент РФ подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных