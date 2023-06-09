Сальдо: один человек погиб при обстреле детского лагеря в Херсонской области
В результате обстрела украинскими военными детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке... В результате один человек погиб, еще один получил ранения», – написал он.
В опубликованном видеообращении Сальдо показывает обломки, как утверждается, ракеты Storm Shadow, которыми и был нанесен удар. Всего было запущено, по его словам, три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников.
В администрации Херсонской области ранее сообщили, что на Арбатской стрелке находятся исключительно гражданские объекты. В пансионатах временно размещены мирные жители, эвакуированные из Херсона, и пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС.
8 июня Сальдо сообщил, что при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения.