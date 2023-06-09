Сальдо: один человек погиб при обстреле детского лагеря в Херсонской области

В опубликованном видеообращении Сальдо показывает обломки, как утверждается, ракеты Storm Shadow, которыми и был нанесен удар. Всего было запущено, по его словам, три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников.