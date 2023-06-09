Газета
Политика

Сальдо: один человек погиб при обстреле детского лагеря в Херсонской области

Ведомости

В результате обстрела украинскими военными детского лагеря «Днепряны» в Херсонской области ракетами Storm Shadow один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке... В результате один человек погиб, еще один получил ранения», – написал он.

В опубликованном видеообращении Сальдо показывает обломки, как утверждается, ракеты Storm Shadow, которыми и был нанесен удар. Всего было запущено, по его словам, три ракеты, одну удалось сбить, но две все-таки достигли цели. По данным властей, ракеты изначально летели на Бердянск, но потом «были специально перенацелены на детский лагерь». Сальдо также добавил, что уже начался летний оздоровительный сезон для школьников.

Ранее по теме: Минобороны заявило о перехвате за сутки трех ракет Storm Shadow

В администрации Херсонской области ранее сообщили, что на Арбатской стрелке находятся исключительно гражданские объекты. В пансионатах временно размещены мирные жители, эвакуированные из Херсона, и пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС.

8 июня Сальдо сообщил, что при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных