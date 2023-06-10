КПРФ выдвинула на выборы губернатора Хакасии действующего главу Коновалова

10 июня в «Единой России» поддержали выдвижение депутата Госдумы Сергея Сокола в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора Хакасии. В партии сообщили, что в октябре 2022 г. депутат в качестве добровольца отправился в зону боевых действий на Украине, где служил в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». 21 апреля, после возвращения из зоны спецоперации, Сокол объявил о своем выдвижении в губернаторы Хакасии. Решение о том, что он будет баллотироваться от «Единой России», принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти, сообщал во время визита в Абакан секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.