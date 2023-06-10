КПРФ выдвинула на выборы губернатора Хакасии действующего главу Коновалова
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов выдвинут на выборы губернатора региональным отделением КПРФ, сообщил действующий руководитель региона в своем Telegram-канале.
«Единогласным решением – в ходе тайного голосования – делегаты выдвинули меня кандидатом на должность главы Хакасии – председателя правительства Хакасии», – написал он.
Выборы главы республики, депутатов Верховного Совета, глав и депутатов органов местного самоуправления назначены на 10 сентября, напомнил Коновалов.
10 июня в «Единой России» поддержали выдвижение депутата Госдумы Сергея Сокола в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора Хакасии. В партии сообщили, что в октябре 2022 г. депутат в качестве добровольца отправился в зону боевых действий на Украине, где служил в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». 21 апреля, после возвращения из зоны спецоперации, Сокол объявил о своем выдвижении в губернаторы Хакасии. Решение о том, что он будет баллотироваться от «Единой России», принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти, сообщал во время визита в Абакан секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.
Валентин Коновалов был избран на пост главы Хакасии в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.