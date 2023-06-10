«Единая Россия» поддержала выдвижение депутата Госдумы Сокола в губернаторы Хакасии

Конкуренцию Соколу составит действующий губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов. Он был избран на этот пост в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.