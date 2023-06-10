«Единая Россия» поддержала выдвижение депутата Госдумы Сокола в губернаторы Хакасии
Партийная конференция «Единой России» поддержала выдвижение депутата Госдумы Сергея Сокола в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора Хакасии, сообщается в Telegram-канале партии.
«Кандидатуру секретаря регионального отделения "Единой России", депутата Госдумы поддержали делегаты партийной конференции», – говорится в сообщении.
Сокол с декабря 2021 г. возглавляет региональное отделение «Единой России». В партии добавили, что в октябре 2022 г. депутат в качестве добровольца отправился в зону боевых действий на Украине, где служил в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». В январе 2023 г. он продлил контракт и продолжил службу. 3 апреля 2023 г. Сокол стал кавалером ордена Мужества.
21 апреля, после возвращения из зоны спецоперации, Сокол объявил о своем выдвижении в губернаторы Хакасии. Решение о том, что он будет баллотироваться от «Единой России», принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти, сообщал во время визита в Абакан секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Политик назвал Сокола «достойным кандидатом», с которым вместе они «прошли не одну избирательную кампанию».
Конкуренцию Соколу составит действующий губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов. Он был избран на этот пост в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.