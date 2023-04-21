Депутат-единоросс приехал из зоны боевых действий в Хакасию для борьбы против коммуниста

«У нас есть все, чтобы собрать лучшие практики, поменять все в лучшую сторону. Уверен, мы быстро догоним другие субъекты, чтобы получить все то, что регион когда-то недополучил. И Хакасия станет субъектом, который будет лучше всех работать. В том числе и по поддержке наших ребят в зоне спецоперации», – заявил будущий кандидат в губернаторы республики от «Единой России». Сокол, с октября 2022 г. служивший в зоне спецоперации, 17 апреля выложил в своих соцсетях видео с сообщением: «Возвращаюсь домой в Хакасию. До скорой встречи».