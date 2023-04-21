Депутат-единоросс приехал из зоны боевых действий в Хакасию для борьбы против коммуниста

Депутат-единоросс приехал из зоны боевых действий в Хакасию для борьбы против коммунистаСергей Сокол объявил о выдвижении в губернаторы региона
Вернувшийся 17 апреля из зоны спецоперации депутат Госдумы Сергей Сокол будет баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России», соответствующее решение принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти. Об этом во время визита в Абакан заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сергей полгода – по зову сердца, потому что так относится к своей Родине, своей семье, – провел на передовой. Служил добровольцем на одном из самых напряженных участков фронта – командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад». За что награжден орденом Мужества», – написал Турчак в своем Telegram-канале. Политик назвал Сокола «достойным кандидатом», с которым вместе они «прошли не одну избирательную кампанию».
«Ведомости» ранее писали, что некоторые единороссы намерены после возвращения из зоны боевых действий участвовать в выборах. Это часть их политического позиционирования.
«Уверен, его [Сокола] профессиональный опыт, совмещенный с человеческой порядочностью, готовностью слушать и слышать людей, будет востребован и оценен жителями республики. У Сергея есть команда – большая команда «Единой России» (он возглавляет региональное отделение партии власти. – «Ведомости»). Это дорогого стоит», – заявил Турчак. Сам Сокол сказал, что сейчас формируется программа социально-экономического развития Хакасии, которая станет основой для работы и будет встроена в стратегию развития страны.
«У нас есть все, чтобы собрать лучшие практики, поменять все в лучшую сторону. Уверен, мы быстро догоним другие субъекты, чтобы получить все то, что регион когда-то недополучил. И Хакасия станет субъектом, который будет лучше всех работать. В том числе и по поддержке наших ребят в зоне спецоперации», – заявил будущий кандидат в губернаторы республики от «Единой России». Сокол, с октября 2022 г. служивший в зоне спецоперации, 17 апреля выложил в своих соцсетях видео с сообщением: «Возвращаюсь домой в Хакасию. До скорой встречи».
Действующий губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов также планирует идти на выборы, неоднократно писали «Ведомости». На данный момент шансов победить у него мало, полагает хакасский политолог Александр Бортников. Согласно местным замерам общественного мнения, за то, чтобы коммунист остался, выступает около трети электората, в то время как больше половины хотели бы его сменить.
«Это происходит в силу серьезного антирейтинга. Против него выставлен достаточно сильный оппонент, который набрал бонусов в глазах общественности как ветеран-фронтовик, и за ним будет стоять вся мощь «Единой России» и Кремля», – говорит Бортников. У Коновалова же, по данным политолога, ограниченные ресурсы: «Поэтому у него есть проблемы и с финансовыми, и с кадровыми ресурсами. Например, на него работают технологи далеко не первого эшелона».
Коновалов был избран на этот пост в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.
Близкий к администрации президента собеседник в разговоре с «Ведомостями» отмечает, что кейс Коновалова полезен Кремлю: «Он победил как протестный кандидат и показал себя объективно плохо. Население должно сделать выводы, что президентский назначенец с поддержкой в Москве – это лучший вариант». Другой кандидат не выдерживает работы в регионе.
Политолог Ростислав Туровский не исключает, что глава Хакасии проиграет в первом туре. «Шансы на успех у Сокола велики, его будут интенсивно раскручивать к выборам. В случае участия Коновалова конкуренция будет выше обычной, но выборы могут завершиться в один тур», – считает он.