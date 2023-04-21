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Депутат-единоросс приехал из зоны боевых действий в Хакасию для борьбы против коммуниста

Сергей Сокол объявил о выдвижении в губернаторы региона
Александр Тихонов Екатерина Гробман
t.me/sokolhakasia

Вернувшийся 17 апреля из зоны спецоперации депутат Госдумы Сергей Сокол будет баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России», соответствующее решение принял открытый 20 апреля штаб общественной поддержки партии власти. Об этом во время визита в Абакан заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Сергей полгода – по зову сердца, потому что так относится к своей Родине, своей семье, – провел на передовой. Служил добровольцем на одном из самых напряженных участков фронта – командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад». За что награжден орденом Мужества», – написал Турчак в своем Telegram-канале. Политик назвал Сокола «достойным кандидатом», с которым вместе они «прошли не одну избирательную кампанию».

«Ведомости» ранее писали, что некоторые единороссы намерены после возвращения из зоны боевых действий участвовать в выборах. Это часть их политического позиционирования.

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«Уверен, его [Сокола] профессиональный опыт, совмещенный с человеческой порядочностью, готовностью слушать и слышать людей, будет востребован и оценен жителями республики. У Сергея есть команда – большая команда «Единой России» (он возглавляет региональное отделение партии власти. – «Ведомости»). Это дорогого стоит», – заявил Турчак. Сам Сокол сказал, что сейчас формируется программа социально-экономического развития Хакасии, которая станет основой для работы и будет встроена в стратегию развития страны.

«У нас есть все, чтобы собрать лучшие практики, поменять все в лучшую сторону. Уверен, мы быстро догоним другие субъекты, чтобы получить все то, что регион когда-то недополучил. И Хакасия станет субъектом, который будет лучше всех работать. В том числе и по поддержке наших ребят в зоне спецоперации», – заявил будущий кандидат в губернаторы республики от «Единой России». Сокол, с октября 2022 г. служивший в зоне спецоперации, 17 апреля выложил в своих соцсетях видео с сообщением: «Возвращаюсь домой в Хакасию. До скорой встречи».

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Действующий губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов также планирует идти на выборы, неоднократно писали «Ведомости». На данный момент шансов победить у него мало, полагает хакасский политолог Александр Бортников. Согласно местным замерам общественного мнения, за то, чтобы коммунист остался, выступает около трети электората, в то время как больше половины хотели бы его сменить.

«Это происходит в силу серьезного антирейтинга. Против него выставлен достаточно сильный оппонент, который набрал бонусов в глазах общественности как ветеран-фронтовик, и за ним будет стоять вся мощь «Единой России» и Кремля», – говорит Бортников. У Коновалова же, по данным политолога, ограниченные ресурсы: «Поэтому у него есть проблемы и с финансовыми, и с кадровыми ресурсами. Например, на него работают технологи далеко не первого эшелона».

Коновалов был избран на этот пост в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.

Близкий к администрации президента собеседник в разговоре с «Ведомостями» отмечает, что кейс Коновалова полезен Кремлю: «Он победил как протестный кандидат и показал себя объективно плохо. Население должно сделать выводы, что президентский назначенец с поддержкой в Москве – это лучший вариант». Другой кандидат не выдерживает работы в регионе.

Политолог Ростислав Туровский не исключает, что глава Хакасии проиграет в первом туре. «Шансы на успех у Сокола велики, его будут интенсивно раскручивать к выборам. В случае участия Коновалова конкуренция будет выше обычной, но выборы могут завершиться в один тур», – считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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