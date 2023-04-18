Единороссы возвращаются из зоны боевых действий на выборы

Единороссы возвращаются из зоны боевых действий на выборыДепутат Сергей Сокол уже на этой неделе проведет первое предвыборное мероприятие в Хакасии
«Единая Россия», по сути, начинает кампанию по выборам губернатора Хакасии. В четверг, 20 апреля, секретарь генсовета партии Андрей Турчак прибудет в Хакасию, где проведет мероприятия совместно с депутатом Госдумы от региона Сергеем Соколом. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России».
У единороссов закончились командировки в зону спецоперации и теперь они начинают готовиться к выборам, говорит один из собеседников. В частности, уже в четверг Турчак проведет с Соколом первые мероприятия в Абакане, говорит он. Депутат, который в октябре 2022 г. отправился в зону спецоперации и служил в БАРС «Каскад», 17 апреля выложил в своих соцсетях видео с сообщением: «Возвращаюсь домой в Хакасию. До скорой встречи».
Выборы в Хакасии пройдут 10 сентября. На них планирует пойти действующий губернатор, коммунист Валентин Коновалов. Он был избран на этот пост в 2018 г., обойдя в первом туре действующего губернатора Виктора Зимина, который шел от «Единой России». А за несколько дней до второго тура Зимин с выборов снялся, а затем – другие кандидаты. По закону, оставшись единственным кандидатом, Коновалов должен был набрать большинство голосов избирателей. Его результат был 57,6%.
Тур по регионам
На этой неделе кроме Хакасии Турчак посетит 18 апреля Республику Алтай и Алтайский край, 21 апреля – Кемеровскую и Новосибирскую области, 22 апреля – Омскую область. На прошлой неделе Турчак был в поездках в Московской, Белгородской и Псковской областях.
Для «Единой России» и лично для Турчака выборы в Хакасии будут принципиальной кампанией, говорит один из собеседников в партии. Секретарь генсовета еще не раз посетит регион в ближайшие полгода и будет контролировать ход выборов, добавляет он. А Сокол, кроме того что он избирался от республики, также был назначен 28 февраля уполномоченным от «Единой России» на выборах в Хакасии – это означает, что он будет координировать действия регионального отделения.
По словам собеседника, близкого к администрации региона, были сомнения, что Коновалову в 2023 г. дадут пройти муниципальный фильтр. Но на данный момент решено, что кампания будет «конкурентной» – во всяком случае, Сокол будет бороться с Коноваловым в открытой борьбе. При этом не исключено, что в регионе будет использоваться дистанционное электронное голосование, которое неоднократно критиковали коммунисты и заявку на проведение которого в ЦИК подал региональный избирком (правительство Хакасии под руководством Коновалова выступило против онлайн-голосования).
Собеседник «Ведомостей» в партии говорит, что в регионе уже некоторое время работает технолог Денис Дворников. Принимать участие в поддержке кандидата от власти будет также депутат Госдумы Глеб Хор, добавляет он. Источник подчеркивает, что подобной кампании не было очень давно: «Если врио губернатора президент назначал кандидата от КПРФ, то «Единая Россия» не выставляла против него своего кандидата. Взамен появлялся сенатор-единоросс. Теперь же против действующего губернатора-коммуниста, который избрался сам, партия выставит своего кандидата».