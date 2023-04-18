Единороссы возвращаются из зоны боевых действий на выборы

Для «Единой России» и лично для Турчака выборы в Хакасии будут принципиальной кампанией, говорит один из собеседников в партии. Секретарь генсовета еще не раз посетит регион в ближайшие полгода и будет контролировать ход выборов, добавляет он. А Сокол, кроме того что он избирался от республики, также был назначен 28 февраля уполномоченным от «Единой России» на выборах в Хакасии – это означает, что он будет координировать действия регионального отделения.