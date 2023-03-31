Большинство губернаторских кампаний пройдут без особой конкуренции: надежда на выборы в Хакасии

Большинство губернаторских кампаний пройдут без особой конкуренции: надежда на выборы в ХакасииЭксперты обсудили, на каком фоне пройдет избирательная кампания этой осенью
Большинство губернаторских кампаний 2023 г. пройдут без особой конкуренции, но исключением может стать Хакасия. К таким выводам пришли близкие к Кремлю эксперты и социологи на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). ФОМ представил на нем результаты своих опросов в пяти регионах, где пройдут губернаторские кампании, – Псковской, Самарской, Амурской, Нижегородской, Тюменской областях (всего в сентябре будут выбирать на прямых выборах 21 губернатора).
Больше 70% опрошенных в этих регионах относятся к действующим главам положительно, сказал ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман, а более 80% допускают возможность голосования за них – такая ситуация везде, за исключением Тюменской области. В этом регионе, включая автономные округа ХМАО и ЯНАО, к главе региона 48% относятся хорошо (33% ничего о нем не знают), если же не учитывать округа – то 71%.
За главу готовы проголосовать 71% жителей области, включая округа, и 82% – без учета округов. На выборах за главу Тюменской области голосуют и жители округов.
Запрос на смену глав во всех исследуемых регионах колеблется на уровне 7–9%, следует из данных ФОМа.
Почти две трети жителей считают, что действующие губернаторы смогут в дальнейшем улучшить ситуацию в этих регионах, а это говорит не столько об оценке губернаторов, сколько об уровне социального оптимизма, сказал Кертман. Социолог сделал вывод, что такие данные свидетельствуют о том, что в этих регионах остроконкурентных кампаний не будет. Кроме того, на данный момент лишь от 5 до 15% респондентов знают, что у них в сентябре вообще будут выборы.
Если представитель ФОМа говорил о том, что в регионах, где они проводили исследования, конкуренции не будет, то представитель ВЦИОМа заявил, что большая конкуренция может быть в Хакасии, которую возглавляет коммунист Валентин Коновалов, выигравший выборы в 2018 г. у кандидата от власти.
Протестное голосование проходило на фоне пенсионной реформы. Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов ужасался рейтингам Коновалова, говоря, что у 54% жителей региона есть запрос на смену главы региона (32% хотят, чтобы он остался) и что 55% считают, что действующий губернатор не сможет в ближайшие пять лет улучшить ситуацию в республике.
«Всего 36% заявляют, что Валентин Коновалов работает хорошо, – один из нижайших показателей среди глав регионов», – сказал Мамонов.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал «Ведомостям», что по замерам партии ситуация у Коновалова гораздо лучше: «Данные, которые привел ВЦИОМ, были на момент контркампании против Коновалова полгода назад».
Политический консультант Мария Сергеева замечает, что в Хакасии, скорее всего, будет конкурентная кампания, если против Коновалова пойдет единоросс Сергей Сокол, который сейчас находится в зоне спецоперации. Она также напомнила еще об одном регионе, где ситуация «подвисла», – Красноярском крае. «Ведомости» писали, что губернатор Александр Усс – один из кандидатов на отставку. Сергеева сказала, что у Усса есть очевидные достижения, но при этом есть большой запрос от населения на обновление.
Фоном нынешней губернаторской кампании будут мобилизация вокруг президента, общественный консенсус по ключевым вопросам повестки спецоперации и противостояния Западу, высокие рейтинги власти, минимальный протестный потенциал, сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Продемонстрирована «стабильность в отношении проведения выборов», отмечает он: президент в послании Федеральному собранию сказал, что они пройдут в срок и по закону.
Смена губернаторов на Чукотке, в Смоленской и Омской областях не связана с конкретными проблемами, поскольку губернаторы управляли регионами достаточно хорошо, заявил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. Двое из врио новых глав имеют опыт работы на новых территориях – Виталий Хоценко (Омская область) и Владислав Кузнецов (Чукотка), а президент говорил, что этот опыт окажется востребованным, напомнил Потуремский.
За пять лет новые губернаторы столкнулись с самыми разными вызовами – пенсионной реформой, пандемией коронавируса, спецоперацией, санкциями, мобилизацией, напомнила директор департамента региональных программ Дарья Кислицына. Губернаторам приходилось разбираться в тех вещах, которые не входили в зону их компетенций до этого, добавляет она. Например, когда началась спецоперация, начинать программы по импортозамещению, поддерживать различные патриотические инициативы и т. д.