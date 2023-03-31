Большинство губернаторских кампаний пройдут без особой конкуренции: надежда на выборы в Хакасии

Почти две трети жителей считают, что действующие губернаторы смогут в дальнейшем улучшить ситуацию в этих регионах, а это говорит не столько об оценке губернаторов, сколько об уровне социального оптимизма, сказал Кертман. Социолог сделал вывод, что такие данные свидетельствуют о том, что в этих регионах остроконкурентных кампаний не будет. Кроме того, на данный момент лишь от 5 до 15% респондентов знают, что у них в сентябре вообще будут выборы.