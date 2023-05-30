Кремлевские эксперты обнаружили теоретическую угрозу вторых туров на губернаторских выборах в четырех регионах

Кремлевские эксперты обнаружили теоретическую угрозу вторых туров на губернаторских выборах в четырех регионахВпрочем, вряд ли интрига будет где-то, кроме Хакасии
На выборах в этом году будет снижен градус взаимной критики участников электорального процесса, а значит, преимущество на выборах будет у представителей власти. Об этом говорится в докладе экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), с которым ознакомились «Ведомости».
Тем не менее на губернаторских выборах в Алтайском крае, Якутии и Красноярском крае осенью теоретически может состояться второй тур, говорится в докладе ФоРГО. Второй тур возможен и на выборах в Хакасии. В этой республике против действующего губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) выдвигается депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»).
«Мы говорим о потенциале вторых туров, а не о том, что они точно будут. Они возможны, если оппозиционные партии выдвинут сильных кандидатов и если «Единая Россия» поможет им преодолеть муниципальный фильтр», – говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. Пока же прямо про угрозу второго тура можно говорить в Хакасии, в остальных трех субъектах «есть потенциал» для развития конкурентного сценария, отмечает он.
К примеру, сложности у врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова ФоРГО допускает в связи с тем, что на муниципальных выборах в Красноярске победу одержали депутаты ЛДПР. Именно со стороны этой партии эксперты видят угрозу: сильным кандидатом может быть депутат заксобрания Александр Глисков. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко сказал «Ведомостям», что Глисков действительно один из основных кандидатов, но решение по поводу кандидата еще не принято – высший совет определится на следующей неделе.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2018 г. был избран с самым низким результатом – 53,6%, при том что среди его соперников не было кандидата от КПРФ, говорится в докладе ФоРГО. «Электоральные неудачи» преследовали его и в дальнейшем, отмечают эксперты: в 2021 г. в регионе успехов на думских выборах и на выборах в заксобрание добилась КПРФ. И хотя глава Якутии Айсен Николаев был избран с более убедительным результатом (71,40%), в регионе также сильны позиции КПРФ.
В Алтайском крае КПРФ может выдвинуть депутата Госдумы Марию Прусакову, а в Якутии – депутата Петра Аммосова. Оба коммуниста обладают высокой известностью и популярностью, отмечается в докладе. «По Прусаковой и Коновалову уже есть решение о том, что партия выдвинет их на выборы», – сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Но в Алтайском крае один из самых высоких муниципальных фильтров – более 500 подписей. А в Якутии партийный актив склоняется к выдвижению первого секретаря Якутского рескома Виктора Губарева. Афонин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, лишь добавив, что по Якутии пока решение не принято.
Выводы об угрозах вторых туров являются перестраховкой и предупреждением для части действующих глав, чтобы они действовали поактивнее, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Второй тур в Хакасии предсказуем в случае борьбы главы-коммуниста и сильного единоросса. В остальных случаях все зависит от наличия сильных конкурентов, но их может и не быть», – говорит Туровский.
Выборы в этом году примечательны в том числе тем, что ровно пять лет назад, во время прошлого избирательного цикла, единороссы не смогли одержать победу в первом туре сразу в нескольких регионах. Среди них – Приморский край (там в конечном счете после переназначения выборов выиграл Олег Кожемяко), Хабаровский край, Владимирская область и Хакасия.
Из избранных тогда оппозиционных глав остался только Коновалов. Хабаровский губернатор Сергей Фургал (ЛДПР) в 2020 г. был арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, а его однопартиец Владимир Сипягин в 2021 г. оставил должность руководителя Владимирской области и перебрался в Госдуму.
ФоРГО, видимо, учитывает электоральную историю в регионах, но, чтобы появилась возможность вторых туров, нужна конкурентная кампания и политическая активность избирателей, говорит политолог Александр Кынев. Сейчас базовый сценарий – это низкая явка, когда недовольные на выборы не ходят. Оппозиция же практически везде играет в поддавки и сложно представить, что она будет вести реальную борьбу, добавил он.