Кремлевские эксперты обнаружили теоретическую угрозу вторых туров на губернаторских выборах в четырех регионах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2018 г. был избран с самым низким результатом – 53,6%, при том что среди его соперников не было кандидата от КПРФ, говорится в докладе ФоРГО. «Электоральные неудачи» преследовали его и в дальнейшем, отмечают эксперты: в 2021 г. в регионе успехов на думских выборах и на выборах в заксобрание добилась КПРФ. И хотя глава Якутии Айсен Николаев был избран с более убедительным результатом (71,40%), в регионе также сильны позиции КПРФ.