Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с лесными пожарами

На сайте МЧС Казахстана сказано, что сейчас в Абайской области (в восточной части страны) продолжаются работы по тушению пожаров на 9 участках. В тушении задействованы более 1000 человек, около 252 единиц техники от МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.