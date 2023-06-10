Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – говорится в его телеграмме.
На сайте МЧС Казахстана сказано, что сейчас в Абайской области (в восточной части страны) продолжаются работы по тушению пожаров на 9 участках. В тушении задействованы более 1000 человек, около 252 единиц техники от МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.
В Telegram-канале МЧС Казахстана со ссылкой на информацию оперативного штаба тушения пожара в Абайской области говорится, что число погибших достигло 14 человек. В сообщении уточняется, что в ходе поисковых работ были обнаружены тела 11 погибших, их личности устанавливаются. Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках лесхоза.