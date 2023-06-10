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Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с лесными пожарами

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – говорится в его телеграмме.

На сайте МЧС Казахстана сказано, что сейчас в Абайской области (в восточной части страны) продолжаются работы по тушению пожаров на 9 участках. В тушении задействованы более 1000 человек, около 252 единиц техники от МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

В Telegram-канале МЧС Казахстана со ссылкой на информацию оперативного штаба тушения пожара в Абайской области говорится, что число погибших достигло 14 человек. В сообщении уточняется, что в ходе поисковых работ были обнаружены тела 11 погибших, их личности устанавливаются. Ранее сообщалось о трех погибших сотрудниках лесхоза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных