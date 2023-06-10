МИД заявил о разочаровании решением суда ООН по иску Украины
Российская сторона разочарована решением Международного суда ООН, который допустил 32 государства к участию в разбирательствах по иску Украины против России по Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. Заявление об этом опубликовано 10 июня на сайте российского министерства иностранных дел.
Суд вынес решение о допуске 32 стран в разбирательство по иску Киева 9 июня. Затем одно государство из списка исключили по требованию РФ - суд удовлетворил его и единогласно отказал в допуске к данному делу США.
Российская сторона все же осталась разочарована решением суда, поскольку все допущенные в качестве «третьих сторон» государства «занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю», рассказали в МИДе.
«Под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде они пытаются оказать давление на Суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений» – говорится в сообщении.
По данным МИДа, решение суда также не поддержали представители КНР и Индии.