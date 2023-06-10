МИД заявил о разочаровании решением суда ООН по иску Украины

Российская сторона разочарована решением Международного суда ООН, который допустил 32 государства к участию в разбирательствах по иску Украины против России по Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. Заявление об этом опубликовано 10 июня на сайте российского министерства иностранных дел.