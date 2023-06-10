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МИД заявил о разочаровании решением суда ООН по иску Украины

Ведомости

Российская сторона разочарована решением Международного суда ООН, который допустил 32 государства к участию в разбирательствах по иску Украины против России по Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида. Заявление об этом опубликовано 10 июня на сайте российского министерства иностранных дел.

Суд вынес решение о допуске 32 стран в разбирательство по иску Киева 9 июня. Затем одно государство из списка исключили по требованию РФ -  суд удовлетворил его и единогласно отказал в допуске к данному делу США.

Российская сторона все же осталась разочарована решением суда, поскольку все допущенные в качестве «третьих сторон» государства «занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю», рассказали в МИДе. 

«Под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде они пытаются оказать давление на Суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений» – говорится в сообщении.

По данным МИДа, решение суда также не поддержали представители КНР и Индии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных