Газета
Политика

Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников за ночь

Ведомости

В лесном массиве Медынского района Калужской области обнаружены следы падения предположительно беспилотника, ранее БПЛА также упал около деревни Стрелковка Жуковского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Так же сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения предположительно БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», – говорится в его сообщении.

Беспилотник упал также около деревни Стрелковка Жуковского района – Шапша сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, серьезных повреждений на земле не выявлено.

5 июня губернатор сообщал о падении двух беспилотников на трассу М3 «Украина» Калужской области. Детонации в результате не произошло, но водителям предложили пути объезда.

2 июня объект упал в лесу региона, впоследствии произошел взрыв. В результате никто не пострадал, уточнил Шапша. 1 июня падение неопознанного объекта было зафиксировано около Товарково в Дзержинском районе. Произошел взрыв и образовалась воронка. Среди населения пострадавших не было, объекты экономики и жилые дома также не получили повреждений.

23 декабря 2022 г. власти Калужской области запретили полеты беспилотников в регионе. Кроме того, с 20 октября 2022 г. в области по указу президенту РФ действует режим повышенной готовности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных