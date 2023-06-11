Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников за ночь

2 июня объект упал в лесу региона, впоследствии произошел взрыв. В результате никто не пострадал, уточнил Шапша. 1 июня падение неопознанного объекта было зафиксировано около Товарково в Дзержинском районе. Произошел взрыв и образовалась воронка. Среди населения пострадавших не было, объекты экономики и жилые дома также не получили повреждений.