Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников за ночь
В лесном массиве Медынского района Калужской области обнаружены следы падения предположительно беспилотника, ранее БПЛА также упал около деревни Стрелковка Жуковского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Так же сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения предположительно БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», – говорится в его сообщении.
Беспилотник упал также около деревни Стрелковка Жуковского района – Шапша сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, серьезных повреждений на земле не выявлено.
5 июня губернатор сообщал о падении двух беспилотников на трассу М3 «Украина» Калужской области. Детонации в результате не произошло, но водителям предложили пути объезда.
2 июня объект упал в лесу региона, впоследствии произошел взрыв. В результате никто не пострадал, уточнил Шапша. 1 июня падение неопознанного объекта было зафиксировано около Товарково в Дзержинском районе. Произошел взрыв и образовалась воронка. Среди населения пострадавших не было, объекты экономики и жилые дома также не получили повреждений.
23 декабря 2022 г. власти Калужской области запретили полеты беспилотников в регионе. Кроме того, с 20 октября 2022 г. в области по указу президенту РФ действует режим повышенной готовности.