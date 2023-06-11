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Райсуд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Бакиева к 10 годам заочно

Ведомости

Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс».

Бакиева признали виновным по ч. 2 ст. 336 УК КР (коррупция). Кроме лишения свободы, экс-президент также лишается права занимать госдолжности сроком на три года, а также лишается имущества, которое будет конфисковано по решению суда. В суде уточнили, что Бакиеву было окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с учетом решения Верховного суда республики от 29 июля 2016 г. Тогда экс-президенту смягчили заочный приговор с пожизненного до 30 лет.

Суд установил, что Бакиев был причастен в «незаконном получении материальных и других благ» при заключении «заведомо невыгодных для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор"» с канадской компанией Cameco, Centerra Gold Inc., а также со связанными с «Кумтором» организациями.

Бакиев пришел к власти после «тюльпановой» революции 2005 г., в результате которой был свергнут президент республики Аскар Акаев. Через пять лет он был также свергнут оппозицией и покинул страну. Сейчас он проживает в Белоруссии.

Самого Акаева, который руководил республикой 15 лет, с 1990 г., также обвиняли в приватизации крупных госактивов. В августе 2021 г., спустя 16 лет после изгнания, экс-президент прибыл в Киргизию, чтобы дать показания по делу о «Кумторе». В одном из интервью Акаев сказал, что правоохранительные органы страны больше не имеют к нему претензий. В середине января 2022 г. нынешний президент республики Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки. 13 января Генпрокуратура Киргизии прекратила уголовные дела в отношении Акаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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