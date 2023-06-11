Райсуд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Бакиева к 10 годам заочно
Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Интерфакс».
Бакиева признали виновным по ч. 2 ст. 336 УК КР (коррупция). Кроме лишения свободы, экс-президент также лишается права занимать госдолжности сроком на три года, а также лишается имущества, которое будет конфисковано по решению суда. В суде уточнили, что Бакиеву было окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с учетом решения Верховного суда республики от 29 июля 2016 г. Тогда экс-президенту смягчили заочный приговор с пожизненного до 30 лет.
Суд установил, что Бакиев был причастен в «незаконном получении материальных и других благ» при заключении «заведомо невыгодных для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор"» с канадской компанией Cameco, Centerra Gold Inc., а также со связанными с «Кумтором» организациями.
Бакиев пришел к власти после «тюльпановой» революции 2005 г., в результате которой был свергнут президент республики Аскар Акаев. Через пять лет он был также свергнут оппозицией и покинул страну. Сейчас он проживает в Белоруссии.
Самого Акаева, который руководил республикой 15 лет, с 1990 г., также обвиняли в приватизации крупных госактивов. В августе 2021 г., спустя 16 лет после изгнания, экс-президент прибыл в Киргизию, чтобы дать показания по делу о «Кумторе». В одном из интервью Акаев сказал, что правоохранительные органы страны больше не имеют к нему претензий. В середине января 2022 г. нынешний президент республики Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев «полностью искупил вину перед народом» за прежние ошибки. 13 января Генпрокуратура Киргизии прекратила уголовные дела в отношении Акаева.