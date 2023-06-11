Международный союз конькобежцев продлил отстранение фигуристов из РФ и Белоруссии

В спортивном союзе объяснили свое решение «сочувствием и солидарностью» со спортсменами из Украины. «Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализацию в рамках Олимпийского движения. Тем временем коммюнике ISU 2469 [об отстранении российских и белорусских спортсменов] остается в силе», – добавили в представительстве.