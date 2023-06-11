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Международный союз конькобежцев продлил отстранение фигуристов из РФ и Белоруссии

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Фигуристы из России и Белоруссии не будут выступать на международных соревнованиях. Решение о продлении ограничения принял Международный союз конькобежцев (ISU).

В спортивном союзе объяснили свое решение «сочувствием и солидарностью» со спортсменами из Украины. «Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализацию в рамках Олимпийского движения. Тем временем коммюнике ISU 2469 [об отстранении российских и белорусских спортсменов] остается в силе», – добавили в представительстве.

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11 мая Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. 

По словам президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, FIE прислала список саблистов, которых они могут допустить на международные соревнования, но там не было «перспективных сильных ребят». FIE, по его словам, в письме ссылалась на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).

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28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны осудить боевые действия на Украине и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами нацбезопасности.

В апреле президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский комитет разработает собственные рекомендации общероссийских спортивных федераций в отношении МОКа. 25 мая он осудил подписание российскими спортсменами деклараций политического характера для участия в международных соревнованиях, а комитет пообещал «восстанавливать справедливость».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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