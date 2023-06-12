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Премьер Японии: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

Ведомости

Достигнутые между Пекином и Киевом в 2013 г. договоренности подразумевают среди прочего защиту Украины от применения против нее ядерного оружия, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», – приводит его слова ТАСС.

Галва КНР Си Цзиньпин и занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович подписали 5 декабря 2013 г. договор о сотрудничестве и декларацию о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства. Стороны также подписали соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, технологий, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.

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Китай неоднократно указывал на необходимость мирных переговоров между Россией и Украиной. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он подчеркнул, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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