Премьер Японии: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», – приводит его слова ТАСС.