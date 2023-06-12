Премьер Японии: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая
Достигнутые между Пекином и Киевом в 2013 г. договоренности подразумевают среди прочего защиту Украины от применения против нее ядерного оружия, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», – приводит его слова ТАСС.
Галва КНР Си Цзиньпин и занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович подписали 5 декабря 2013 г. договор о сотрудничестве и декларацию о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства. Стороны также подписали соглашения о сотрудничестве в сферах экономики, технологий, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.
Китай неоднократно указывал на необходимость мирных переговоров между Россией и Украиной. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он подчеркнул, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины.