Байден продлил режим санкций против Белоруссии на год
Президент США Джо Байден продлил на год действие национального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) для Белоруссии, который используется как правовое основание для применения к ней санкций. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.
«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране (Белоруссии. – “Ведомости”), объявленное указом 13405», – говорится в заявлении Байдена.
В документе подчеркивается, что действия белорусских властей по-прежнему представляют угрозу для США.
США ввели режим ЧС для Белоруссии указом 13405 в июне 2006 г. Причиной в Вашингтоне назвали возникновение «необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США» из-за действий «определенных членов правительства Беларуси и других лиц с целью подрыва демократических процессов и институтов Белоруссии». Американские власти сочли недемократичными президентские выборы 2006 г., когда победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Режим ЧС был расширен указом 14308 от 9 августа 2021 г. – спустя ровно год после проведения президентских выборов в республике, когда в очередной раз победил Лукашенко. Власти США указали на «подавление демократии», ликвидацию политической оппозиции и нарушение прав человека в республике. В Вашингтоне назвали выборы «сфальсифицированными».
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.
В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве.