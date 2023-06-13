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Байден продлил режим санкций против Белоруссии на год

Ведомости

Президент США Джо Байден продлил на год действие национального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) для Белоруссии, который используется как правовое основание для применения к ней санкций. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране (Белоруссии. – “Ведомости”), объявленное указом 13405», – говорится в заявлении Байдена.

В документе подчеркивается, что действия белорусских властей по-прежнему представляют угрозу для США.

США ввели режим ЧС для Белоруссии указом 13405 в июне 2006 г. Причиной в Вашингтоне назвали возникновение «необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США» из-за действий «определенных членов правительства Беларуси и других лиц с целью подрыва демократических процессов и институтов Белоруссии». Американские власти сочли недемократичными президентские выборы 2006 г., когда победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Режим ЧС был расширен указом 14308 от 9 августа 2021 г. – спустя ровно год после проведения президентских выборов в республике, когда в очередной раз победил Лукашенко. Власти США указали на «подавление демократии», ликвидацию политической оппозиции и нарушение прав человека в республике. В Вашингтоне назвали выборы «сфальсифицированными».

В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных