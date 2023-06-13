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В России установили условия для ареста предпринимателей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на либерализацию производства по уголовным делам в отношении предпринимателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу: если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия или суда. В остальных случаях суд обязан отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.

Помимо этого, закон предполагает наличие согласия руководителя следственного органа для продления ареста свыше двух месяцев. Также документ уточняет, что в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю. Следствие должно обосновать причину продления содержания обвиняемого в СИЗО.

Поправки в Уголовный кодекс были подготовлены по поручению президента Владимира Путина. Они направлены против злоупотреблений институтом содержания под стражей. Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, они позволят не создавать угрозы бизнесу и не будут блокировать работу предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных