В России установили условия для ареста предпринимателей
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на либерализацию производства по уголовным делам в отношении предпринимателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу: если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия или суда. В остальных случаях суд обязан отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.
Помимо этого, закон предполагает наличие согласия руководителя следственного органа для продления ареста свыше двух месяцев. Также документ уточняет, что в случае продления расследования этот факт не может быть единственным доводом для продления ареста предпринимателю. Следствие должно обосновать причину продления содержания обвиняемого в СИЗО.
Поправки в Уголовный кодекс были подготовлены по поручению президента Владимира Путина. Они направлены против злоупотреблений институтом содержания под стражей. Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, они позволят не создавать угрозы бизнесу и не будут блокировать работу предприятий.