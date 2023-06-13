В России установили условия для ареста предпринимателей

Закон устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу: если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия или суда. В остальных случаях суд обязан отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.