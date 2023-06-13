Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году
Результаты исполнения федерального бюджета за 2022 г. неплохие. Такую оценку дал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, призвав сохранить набранный темп в этом году.
На заседании кабмина 13 июня одним из пунктов повестки были итоги исполнения федерального бюджета за прошлый год. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на то что внешние ограничения были «достаточно серьезными», российское правительство реализовало все плановые задачи. Прежде всего, продолжил премьер, кабмин «концентрировал ресурсы» на оказании поддержки людям и бизнесу, на выполнении всех социальных обязательств.
«Главный финансовый документ страны сохранил свою сбалансированность, многие его показатели улучшились. Доходы увеличились на 10% и составили порядка 28 трлн руб. При этом довольно высокой – около 60% – оставалась доля, не связанная с продажей нефти и газа. И в абсолютных цифрах превысила 16,2 трлн руб.», – привел данные Мишустин.
По словам премьера, практически на 6 трлн руб. выросли расходы. Эти деньги в первую очередь были направлены на помощь людям, подчеркнул Мишустин. По поручению президента были проведены выплаты семьям с детьми, индексация пенсий, поддержка рынка труда и бизнеса. «За счет опережающего финансирования велось ускоренное строительство больниц, школ, дорог, модернизация объектов ЖКХ», – отметил премьер. Он также отдельно акцентировал внимание на том, что практически на 10% снизился размер внешнего долга.
«В целом результаты выполнения федерального бюджета в прошлом году неплохие. Важно сохранить набранный темп и в этом году. И повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались», – сказал Мишустин на заседании.
Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что дефицит федерального бюджета РФ за январь – май этого года составил 3,41 трлн руб., это на 19% ниже общего объема доходов за аналогичный период 2022 г. Ведомство в то же время отметило устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 млрд руб. (увеличение на 9% г/г).
Нефтегазовые доходы составили 2,85 млрд руб. (снижение на 50%). Минфин объяснил падение высокой базой сравнения прошлого года, сокращением объемов экспорта природного газа и снижением котировок цен на нефть марки Urals.