Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что дефицит федерального бюджета РФ за январь – май этого года составил 3,41 трлн руб., это на 19% ниже общего объема доходов за аналогичный период 2022 г. Ведомство в то же время отметило устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 млрд руб. (увеличение на 9% г/г).