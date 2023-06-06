Доходы бюджета России в январе - мае упали на 19%

По действующей на тот момент модели ЦБ начинал интервенции после падения стоимости нефти ниже цены отсечения. Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаня и др., так пополнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Но из-за санкций средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ были заблокированы в феврале 2022 г., и бюджетное правило было приостановлено.