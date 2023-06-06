Доходы бюджета России в январе - мае упали на 19%
Дефицит федерального бюджета России за январь – май этого года составил 3,41 трлн руб., это на 19% ниже общего объема доходов за аналогичный период 2022 г. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.
«Объем доходов федерального бюджета в январе – мае 2023 г. составил 9,818 млрд руб., что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 г.», – говорится в сообщении Минфина.
Минфин в то же время отметил устойчивую положительную динамику поступлений ненефтегазовых доходов. С начала года такие доходы составили свыше 6,96 млрд руб. (увеличение на 9% г/г). «Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета <...> нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возврат переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область», – пояснили в пресс-службе.
Нефтегазовые доходы составили 2,85 млрд руб. (снижение на 50%). Минфин объяснил падение высокой базой сравнения прошлого года, сокращением объемов экспорта природного газа и снижением котировок цен на нефть марки Urals.
5 июня пресс-служба Минфина сообщила, что российский бюджет недополучил по итогам мая около 30,6 млрд руб. нефтегазовых доходов. Ведомство ранее прогнозировало недополучение 8,1 млрд руб. нефтегазовых доходов в прошедшем месяце. На июнь министерство дало прогноз, в котором бюджет недополучит 44 млрд руб.
Ведомство также с 7 июня увеличит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 3,6 млрд руб. в день – в общей сложности будет направлено на продажу валюты порядка 74,6 млрд руб. За май такой объем поступлений составил 40,4 млрд руб. (рост на этот месяц составит в районе 55%).
В начале января Минфин и ЦБ объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Центробанк по поручению финансового министерства начал продавать юани с того же месяца. Продажи валюты по бюджетному правилу не проводились с весны 2020 г.
По действующей на тот момент модели ЦБ начинал интервенции после падения стоимости нефти ниже цены отсечения. Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаня и др., так пополнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Но из-за санкций средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ были заблокированы в феврале 2022 г., и бюджетное правило было приостановлено.