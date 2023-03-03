Минфин в марте сократит продажи валюты по бюджетному правилу в 1,6 раза

Ценовой фактор для ожидаемых нефтегазовых доходов дает небольшой плюс, а по объемам добычи – небольшой минус, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В феврале вице–премьер Александр Новак говорил, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 барр./сутки. Переходный период для предельного дисконта по цене нефти для налогообложения начинается в апреле, то есть пока что не влияет на расчет, а торговых дней в марте больше, чем в феврале, отмечает Куликов: при этом базовые нефтегазовые доходы в марте и феврале фактически одинаковые. С учетом всех этих факторов, ежедневные продажи валюты в марте будут почти в полтора–два раза меньше, чем в феврале – порядка 4,5–6 млрд руб., оценивал эксперт.