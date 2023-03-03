Минфин в марте сократит продажи валюты по бюджетному правилу в 1,6 раза

Минфин в марте сократит продажи валюты по бюджетному правилу в 1,6 разаОни составят 5,4 млрд рублей в день против 8,9 млрд рублей в феврале
Минфин с 7 марта по 6 апреля сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила до 119,8 млрд руб., ведомство будет реализовывать по 5,4 млрд руб. ежедневно, следует из сообщения министерства. С момента возобновления правила – 13 января – по 6 февраля Банк России по поручению Минфина продавал юани на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,2 млрд руб. в день). С 7 февраля по 6 марта продажи валюты в рамках бюджетного правила были увеличены почти втрое – до 160,2 млрд руб. (по 8,9 млрд руб. ежедневно).
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».
По прогнозу министерства, в марте бюджет недополучит 132,1 млрд руб. нефтегазовых доходов. В феврале нефтегазовые поступления оказались на 12,3 млрд руб. выше ожиданий, указывается в сообщении.
Минфин возобновил операции по покупке/продаже иностранной валюты в рамках обновленного бюджетного правила с 13 января. По новому механизму годовые базовые нефтегазовые доходы бюджета определены на уровне 8 трлн руб., поступления сверх этой суммы должны направляться в ФНБ. Объем операций по покупке/продаже валюты зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если прогнозируемые поступления превышают базовый месячный уровень, Минфин закупает юани, а при недополученных нефтегазовых доходах министерство продает соответствующий объем валюты.
По данным Мосбиржи, на 13.00 мск курс доллара повышался на 8 коп, до 75,40 руб., юаня – на 4 коп, до 10,90 руб.
Поддержка для рубля
Ценовой фактор для ожидаемых нефтегазовых доходов дает небольшой плюс, а по объемам добычи – небольшой минус, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В феврале вице–премьер Александр Новак говорил, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 барр./сутки. Переходный период для предельного дисконта по цене нефти для налогообложения начинается в апреле, то есть пока что не влияет на расчет, а торговых дней в марте больше, чем в феврале, отмечает Куликов: при этом базовые нефтегазовые доходы в марте и феврале фактически одинаковые. С учетом всех этих факторов, ежедневные продажи валюты в марте будут почти в полтора–два раза меньше, чем в феврале – порядка 4,5–6 млрд руб., оценивал эксперт.
Средняя стоимость нефти марки Urals в феврале 2023 г. сложилась в размере $49,56/барр., сообщал Минфин 1 марта. В январе она составляла $49,48/барр., в декабре – $50,47/барр.
В марте цена российской нефти для налогообложения останется вблизи $50/барр., прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Продажи юаней в рамках бюджетного правила, при прочих равных, будут способствовать умеренному укреплению российской валюты, указал он. В марте рубль будет торговаться около 75–76 за доллар и 10,8–11 за юань, ожидает эксперт. В пользу российской валюты будет оставаться благоприятная сезонность текущего счета платежного баланса, так как спрос на валюту для импорта и зарубежных поездок остается низким, пояснил Васильев. Негативными факторами для рубля останутся риски обострения геополитики и сокращение нефтегазовых доходов страны из-за санкций, добавил он.
В апреле за счет квартальной уплаты НДД нефтегазовые доходы заметно вырастут и продажа юаней временно приостановится или существенно снизится, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.