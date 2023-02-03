Минфин увеличит почти втрое продажи валюты по бюджетному правилу

Валютные интервенции по бюджетному правилу не проводились с января 2021 г. Согласно действующей на тот момент модели правила, ЦБ начинал интервенции по поручению Минфина после падения стоимости нефти ниже цены отсечения (в 2020 г. составляла $42,4). Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. В такой пропорции наполнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее в ее состав входили доллары. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций в конце февраля. Бюджетное правило с того момента было приостановлено.