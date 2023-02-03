Минфин увеличит почти втрое продажи валюты по бюджетному правилу

Минфин увеличит почти втрое продажи валюты по бюджетному правилуЦБ будет продавать ежедневно юани в эквиваленте 8,9 млрд рублей
Минфин с 7 февраля увеличит продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Объем продажи валюты в пересчете на рубли составит 160,2 млрд руб., говорится в пресс-релизе Минфина. С 13 января по 6 февраля Минфин планировал продать юаней на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,7 млрд руб. в день).
«Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 г. по 6 марта 2023 г., ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб.», – говорится в пресс-релизе Минфина.
Курс практически не отреагировал на сообщения об увеличении объема операций. На 13.52 мск юань стоил 10,42 руб. (на 0,03% меньше, чем на момент открытия торгов), доллар – 70,38 руб. (снижение на 0,08%).
По прогнозу министерства, в феврале бюджет недополучит 108 млрд руб. нефтегазовых доходов. По итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило 52,1 млрд руб. из-за снижения поступлений экспортной пошлины на газ, говорится в сообщении Минфина. По данным министерства, в январе нефтегазовые доходы бюджета составили 425,5 млрд руб. при базовом месячном объеме в 585,1 млрд руб. Для сравнения: в декабре 2022 г. нефтегазовые доходы были в 2,2 раза выше – 931,5 млрд руб. (большая часть из них пришлась на последний транш от увеличенного НДПИ для «Газпрома»). В январе прошлого года нефтегазовые доходы составляли 794,5 млрд руб.
Власти возобновили валютные интервенции по бюджетному правилу с 13 января. В пресс-релизе Минфина и ЦБ говорилось, что операции будут проводиться в китайских юанях в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов «завтра». Тогда рубль отреагировал на сообщение о возобновлении продажи валюты небольшим укреплением к китайской валюте.
Валютные интервенции по бюджетному правилу не проводились с января 2021 г. Согласно действующей на тот момент модели правила, ЦБ начинал интервенции по поручению Минфина после падения стоимости нефти ниже цены отсечения (в 2020 г. составляла $42,4). Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. В такой пропорции наполнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее в ее состав входили доллары. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций в конце февраля. Бюджетное правило с того момента было приостановлено.
Последний раз ЦБ покупал валюту в январе 2021 г., до возобновления бюджетного правила продажи последний раз проводились весной 2020 г. во время сильной волатильности на валютном и сырьевом рынке из-за коронавируса.
Объем ФНБ на 1 января 2023 г. составлял 10,4 трлн руб., или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 г. Ликвидная часть на эту дата составляла 6,1 трлн руб., или 4,6% ВВП.
Увеличение продаж валюты призвано, во-первых, компенсировать разницу между фактическими и ожидавшимися доходами за январь 2023 г., а также ожидаемый дефицит нефтегазовых доходов за февраль, поясняет директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Вырученные от продажи валюты средства позволят довести фактически полученный Минфином уровень нефтегазовых доходов до базовой величины, добавляет он.
По словам Вайсберга, наиболее существенный вклад в снижение нефтегазовых доходов в январе внесло сокращение объемов экспорта, и, соответственно, объемов добычи газа «Газпромом», который является основным плательщиком НДПИ и экспортной пошлины на газ.
Доходы оказались ниже ожидаемых, во-первых, потому что оценки ожидаемых поступлений делались без учета взрыва на «Северных потоках», то есть ожидания по по доходам от экспортной пошлины на природный газ завышены, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Во-вторых, экспортная цена нефти оказалась ниже ожиданий Минфина. Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 г. сложилась в размере $49,48 за барр., что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 г. ($85,64 за баррель), сообщал 1 февраля Минфин.
В ближайшие месяцы продажи снизятся и будут составлять $100-150 млрд в месяц, считает Исаков. «По нашим оценкам, в текущем году продажи могут составить порядка $20 млрд, то есть текущих ликвидных активов ФНБ может хватить на четыре года продаж при сохранении цены Urals около $50 за баррель», – отмечает аналитик. По его словам, на начало года в ФНБ оставалось порядка $87 млрд ликвидных активов.