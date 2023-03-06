Минфин дал предварительную оценку бюджета России в феврале

СОКРАЩЕНИЕ ДИСКОНТА

Сейчас цена российской нефти рассчитывается на основе данных агентства Argus – котировок в европейских портах назначения (нидерландского Роттердама и итальянской Аугусты). В феврале 2023 г. средняя стоимость Urals сложилась в размере $49,56/барр., сообщал Минфин 1 марта. В январе она составляла $49,48/барр., в декабре – $50,47/барр. Средняя цена марки Brent в феврале составляла $83,5/барр., в январе – $83,91/барр., в декабре – $81,61/барр. Таким образом, дисконт российской нефти в январе – феврале находился на уровне $34 против $31 в декабре. Но поскольку из-за санкций структура поставок российской нефти кардинально поменялась, сместившись в пользу азиатских покупателей, котировки Urals в европейских портах от Argus оказались нерелевантны.