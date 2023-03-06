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Экономика

Минфин дал предварительную оценку бюджета России в феврале

Соотношение доходов и расходов по сравнению с январем стало выравниваться
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Доходы федерального бюджета в феврале составили 1,8 трлн руб., следует из предварительных данных Минфина. Это на 14% меньше, чем годом ранее. В феврале 2022 г. в казну поступило 2,1 трлн руб. 

Расходы, по оценке ведомства, превысили 2,6 трлн руб. В феврале прошлого года показатель составил 1,8 трлн руб. Таким образом, Минфин нарастил траты в годовом выражении на 44%. 

Бюджет в прошлом месяце был исполнен с дефицитом в 800 млрд руб. В 2022 г. Минфин зафиксировал профицит в 300 млрд. 

В целом показатели бюджета в прошлом месяце улучшились по сравнению с январем. Тогда доходы составили 1,4 трлн руб. (-35% год к году), а расходы – 3,1 трлн (+59%). В январе был зафиксирован близкий к рекордному месячный дефицит – 1,8 трлн.  

За первые два месяца 2023 г. объем доходов составил почти 3,2 трлн, что на 25% ниже поступлений в январе - феврале прошлого года.

Поступления от продажи нефти и газа приблизились за этот период к 1 трлн руб., но оказались на 46% меньше, чем годом ранее. Это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, объяснил Минфин. В дальнейшем ведомство прогнозирует восстановление доходов. 

Репрезентативность котировок Urals снизилась в последние месяцы, поэтому в феврале механизм определения цены на российскую нефть для расчета налогов был скорректирован, напомнили в Минфине. Тогда был зафиксирован дисконт к Brent, к июлю он будет ограничен $25 за баррель.

СОКРАЩЕНИЕ ДИСКОНТА

Сейчас цена российской нефти рассчитывается на основе данных агентства Argus – котировок в европейских портах назначения (нидерландского Роттердама и итальянской Аугусты). В феврале 2023 г. средняя стоимость Urals сложилась в размере $49,56/барр., сообщал Минфин 1 марта. В январе она составляла $49,48/барр., в декабре – $50,47/барр. Средняя цена марки Brent в феврале составляла $83,5/барр., в январе – $83,91/барр., в декабре – $81,61/барр. Таким образом, дисконт российской нефти в январе – феврале находился на уровне $34 против $31 в декабре. Но поскольку из-за санкций структура поставок российской нефти кардинально поменялась, сместившись в пользу азиатских покупателей, котировки Urals в европейских портах от Argus оказались нерелевантны.

Ненефтегазовые доходы за январь - февраль составили 2,2 трлн руб. Это на 9% меньше, чем в первые два месяца 2022 г. Снижение связано преимущественно с единовременным возмещением в январе 2023 г. переплат налога на прибыль за предшествующие периоды. Динамика поступления оборотных налогов (и внутреннего НДС в частности) нормализовалась после временного сокращения в январе, также связанного с действием ускоренного порядка возмещения этого вида налогов, уточняется в релизе Минфина.

В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января - февраля 2023 г. соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете на 2023-2025 гг., сообщили в ведомстве.

Дефицит, таким образом, составил почти 2,6 трлн руб. В январе - феврале 2022 г. бюджет был исполнен с профицитом в более 400 млрд руб.

Ранее по теме: Средняя цена Urals в феврале составила $49,56 за баррель
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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