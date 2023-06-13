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Путин: в России нет необходимости вводить военное положение

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что в военном положении в России нет необходимости.

«В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, надо работать по некоторым вопросам тщательнее», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого президент прокомментировал слухи о всеобщей мобилизации. По его словам, такой необходимости сегодня нет.

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С 20 октября 2022 г. режим военного положения действует в четырех регионах Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Президент также принял решение ввести в восьми приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных