Путин: в России нет необходимости вводить военное положение

С 20 октября 2022 г. режим военного положения действует в четырех регионах Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Президент также принял решение ввести в восьми приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, «средний уровень реагирования».