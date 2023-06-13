Путин: в России нет необходимости вводить военное положение
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что в военном положении в России нет необходимости.
«В целом в стране вводить военное положение нет необходимости, надо работать по некоторым вопросам тщательнее», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого президент прокомментировал слухи о всеобщей мобилизации. По его словам, такой необходимости сегодня нет.
С 20 октября 2022 г. режим военного положения действует в четырех регионах Российской Федерации: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Президент также принял решение ввести в восьми приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, «средний уровень реагирования».