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Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня, утвержденного главой государства по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которые состоялись 27 апреля.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», – следует из текста.

Вместе с тем необходимо рассмотреть вопрос о цифровой трансформации обслуживания воздушного движения, в том числе навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия незаконному применению беспилотных авиационных систем.

Доклад по теме должен быть представлен до 1 сентября текущего года, далее – один раз в полгода. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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Прошлой зимой Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России. Из документа следовало, что правительству было поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которая займется задачами, связанными с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, развитием необходимой инфраструктуры и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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