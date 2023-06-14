Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство

Прошлой зимой Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России. Из документа следовало, что правительству было поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которая займется задачами, связанными с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, развитием необходимой инфраструктуры и др.