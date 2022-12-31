Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России

Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в РоссииПравительство к июню должно подготовить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В соответствии с документом, правительству поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которая займется задачами, связанными с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, развитием необходимой инфраструктуры и др. Комиссию поручено возглавить первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.
Эти мероприятия, закрепленные в стратегии, должны, в том числе, быть нацелены на:
Развитие серийного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих;
Повышение уровня локализации производства беспилотников;
Развитие соответствующей инфраструктуры;
Стимулирование спроса на отечественные беспилотники;
Подготовку необходимых кадров;
Создание новых и развитие существующих малых технологических компаний беспилотной авиации.
К апрелю правительству также поручено подготовить план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотники до 2030 г., предусматривающий наращивание поставок беспилотных авиационных систем гражданского и специального назначения для удовлетворения потребностей федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, госкомпаний и компаний, в которых доля РФ превышает 50%.
Кроме этого кабмину поручено определить категории зон воздушного пространства в зависимости от уровня его доступности для выполнения полетов беспилотников, параметры использования и характеристик беспилотников, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для автоматического предотвращения столкновений. Также для создания единой инфраструктуры для управления беспилотниками необходимо выделить для них частотные диапазоны, говорится в документе.
Путин поручил правительству создать систему аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников, в том числе на базе автономной НКО «Платформа Национальной технологической инициативы», а также создать специализированную систему сертификации беспилотников и их комплектующих.
К 1 сентября правительству поручено утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 г. В него должны войти мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиасистем и их комплектующих, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию необходимой инфраструктуры, стимулированию спроса и др.