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Технологии

Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России

Правительство к июню должно подготовить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Денис Куренев
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом, правительству поручено к 15 февраля сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которая займется задачами, связанными с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, развитием необходимой инфраструктуры и др. Комиссию поручено возглавить первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.

Эти мероприятия, закрепленные в стратегии, должны, в том числе, быть нацелены на:

  • Развитие серийного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих;

  • Повышение уровня локализации производства беспилотников;

  • Развитие соответствующей инфраструктуры;

  • Стимулирование спроса на отечественные беспилотники;

  • Подготовку необходимых кадров;

  • Создание новых и развитие существующих малых технологических компаний беспилотной авиации.

К апрелю правительству также поручено подготовить план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотники до 2030 г., предусматривающий наращивание поставок беспилотных авиационных систем гражданского и специального назначения для удовлетворения потребностей федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, госкомпаний и компаний, в которых доля РФ превышает 50%.

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Кроме этого кабмину поручено определить категории зон воздушного пространства в зависимости от уровня его доступности для выполнения полетов беспилотников, параметры использования и характеристик беспилотников, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для автоматического предотвращения столкновений. Также для создания единой инфраструктуры для управления беспилотниками необходимо выделить для них частотные диапазоны, говорится в документе.

Путин поручил правительству создать систему аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотников, в том числе на базе автономной НКО «Платформа Национальной технологической инициативы», а также создать специализированную систему сертификации беспилотников и их комплектующих.

К 1 сентября правительству поручено утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 г. В него должны войти мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиасистем и их комплектующих, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию необходимой инфраструктуры, стимулированию спроса и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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