Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России

К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.