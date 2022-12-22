В России создадут рабочую группу по определению частот для беспилотников

О том, что в России для выделения специальных частот для дронов могут создать межведомственную рабочую группу, сегодня сообщила газета «Известия». По информации издания, для этого могут выделить частоты в диапазоне 1,7-1,8 ГГц, которые сейчас применяются на сетях LTE. Гражданские же БПЛА в настоящий момент управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц, на которых работает также WiFi, что может создавать помехи, особенно если в одном месте оказывается много беспилотников.