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В России создадут рабочую группу по определению частот для беспилотников

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По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры России будет создана рабочая группа по выделению специального диапазона для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По итогам заседания планируется создать рабочую группу», – сказали там.

В Минцифры подчеркнули, что вопрос выделения конкретных диапазонов частот для дронов не будет рассматриваться на ближайшем заседании. В рамках рабочей группы Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, а Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот.

О том, что в России для выделения специальных частот для дронов могут создать межведомственную рабочую группу, сегодня сообщила газета «Известия». По информации издания, для этого могут выделить частоты в диапазоне 1,7-1,8 ГГц, которые сейчас применяются на сетях LTE. Гражданские же БПЛА в настоящий момент управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц, на которых работает также WiFi, что может создавать помехи, особенно если в одном месте оказывается много беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных