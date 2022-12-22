В России создадут рабочую группу по определению частот для беспилотников
По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры России будет создана рабочая группа по выделению специального диапазона для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«По итогам заседания планируется создать рабочую группу», – сказали там.
В Минцифры подчеркнули, что вопрос выделения конкретных диапазонов частот для дронов не будет рассматриваться на ближайшем заседании. В рамках рабочей группы Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, а Росавиация – отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот.
О том, что в России для выделения специальных частот для дронов могут создать межведомственную рабочую группу, сегодня сообщила газета «Известия». По информации издания, для этого могут выделить частоты в диапазоне 1,7-1,8 ГГц, которые сейчас применяются на сетях LTE. Гражданские же БПЛА в настоящий момент управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц, на которых работает также WiFi, что может создавать помехи, особенно если в одном месте оказывается много беспилотников.