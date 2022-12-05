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Разработчиков и эксплуатантов беспилотников предложили приравнять к IТ-компаниям

Льготы позволят увеличить объемы заказов, наладить серийный выпуск и усилить кадровый потенциал
Анна Устинова
Рынок беспилотной авиации давно ждет поддержки

«Газпром нефть» предложила дать разработчикам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компаниям, занимающимся сервисными услугами для дронов, те же льготы, что уже есть у IТ-компаний. С такой инициативой выступил руководитель центра технологий беспилотных авиационных систем (БАС) «Газпром нефти» Никита Сивой на Конгрессе молодых ученых в Сочи. «Для компаний в области IТ уже обнулен НДС, уменьшены взносы и налог на прибыль. Такие льготы могут быть успешны и для разработчиков беспилотных аппаратов и сервисов на их основе», – заявил топ-менеджер.

В Минфин такая инициатива пока не поступала, сообщил представитель ведомства. Минтранс переадресовал запрос «Ведомостей» в Минцифры и Минпромторг. Эти ведомства не ответили на запрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных