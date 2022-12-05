Разработчиков и эксплуатантов беспилотников предложили приравнять к IТ-компаниям

Разработчиков и эксплуатантов беспилотников предложили приравнять к IТ-компаниямЛьготы позволят увеличить объемы заказов, наладить серийный выпуск и усилить кадровый потенциал
«Газпром нефть» предложила дать разработчикам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компаниям, занимающимся сервисными услугами для дронов, те же льготы, что уже есть у IТ-компаний. С такой инициативой выступил руководитель центра технологий беспилотных авиационных систем (БАС) «Газпром нефти» Никита Сивой на Конгрессе молодых ученых в Сочи. «Для компаний в области IТ уже обнулен НДС, уменьшены взносы и налог на прибыль. Такие льготы могут быть успешны и для разработчиков беспилотных аппаратов и сервисов на их основе», – заявил топ-менеджер.
В Минфин такая инициатива пока не поступала, сообщил представитель ведомства. Минтранс переадресовал запрос «Ведомостей» в Минцифры и Минпромторг. Эти ведомства не ответили на запрос «Ведомостей».
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