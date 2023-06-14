В Белгородской области единоразовые выплаты получили 34 000 жителей

Выплаты предназначены только жителям с пропиской в пострадавших районах, однако, как отметил глава региона, есть те, которые прописаны в Белгороде, но жили в Шебекине. «Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много, но тоже понимаем, что жители потеряли на сегодняшний день временно свои дома и нужно им помогать», – уточнил Гладков.