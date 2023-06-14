Газета
Политика

В Белгородской области единоразовые выплаты получили 34 000 жителей

Ведомости

34 000 жителей Белгородской области, которые пострадали в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) получили единоразовую выплату в 10 000 руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, нужно еще несколько дней, чтобы совместить базы данных. Это необходимо для того, чтобы господдержка была направлена точно адресату.

Выплаты предназначены только жителям с пропиской в пострадавших районах, однако, как отметил глава региона, есть те, которые прописаны в Белгороде, но жили в Шебекине. «Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много, но тоже понимаем, что жители потеряли на сегодняшний день временно свои дома и нужно им помогать», – уточнил Гладков.

В регионе создадут специальный реестр таких жителей, которым планируется оказать помощь из других источников. Для этого им нужно написать заявление и обратиться в местные администрации или органы соцзащиты. Гладков уточнил, что данные будут проверять – через прикрепление к поликлинике, детские сады и школы.

Единоразовая выплата в 10 000 руб. – одна из мер поддержки жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины. Помимо этого регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Также Центробанк дал рекомендацию банкам предоставлять кредитные каникулы для жителей Белгородской области, которые были вынуждены выехать из приграничных территорий.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных