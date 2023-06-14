В Белгородской области единоразовые выплаты получили 34 000 жителей
34 000 жителей Белгородской области, которые пострадали в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) получили единоразовую выплату в 10 000 руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, нужно еще несколько дней, чтобы совместить базы данных. Это необходимо для того, чтобы господдержка была направлена точно адресату.
Выплаты предназначены только жителям с пропиской в пострадавших районах, однако, как отметил глава региона, есть те, которые прописаны в Белгороде, но жили в Шебекине. «Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много, но тоже понимаем, что жители потеряли на сегодняшний день временно свои дома и нужно им помогать», – уточнил Гладков.
В регионе создадут специальный реестр таких жителей, которым планируется оказать помощь из других источников. Для этого им нужно написать заявление и обратиться в местные администрации или органы соцзащиты. Гладков уточнил, что данные будут проверять – через прикрепление к поликлинике, детские сады и школы.
Единоразовая выплата в 10 000 руб. – одна из мер поддержки жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины. Помимо этого регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Также Центробанк дал рекомендацию банкам предоставлять кредитные каникулы для жителей Белгородской области, которые были вынуждены выехать из приграничных территорий.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.