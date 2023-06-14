Германия в стратегии безопасности страны назвала Россию «самой серьезной угрозой»

ТАСС со ссылкой на документ пишет, что в стратегии Германии Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. «Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», – сказано в документе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».