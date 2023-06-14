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Политика

Германия в стратегии безопасности страны назвала Россию «самой серьезной угрозой»

Ведомости

Правительство Германии представило первую стратегию национальной безопасности страны. Этот вопрос также включен в повестку сессии Бундестага 15 июня.

Стратегия в первую очередь определяет место Германии в Европе и мире, определяет ее интересы и ценности. Также кабмин предлагает в рамках стратегии описать отношения с Китаем и Россией, которые «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах».

ТАСС со ссылкой на документ пишет, что в стратегии Германии Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. «Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», – сказано в документе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».

Китай в стратегии обозначен как «партнер, конкурент и системный соперник».

Власти Германии рассчитывают за несколько лет повысить расходы на оборону до 2% и видят НАТО в качестве главного гаранта защиты от военных угроз. Также в документе говорится, что ФРГ видит расширение Евросоюза путем вступления Украины, стран Западных Балкан, а также Молдавии и в перспективе Грузии.

Ранее в мае глава военной разведки Великобритании Эдриан Берд заявил, что Россия будет представлять наибольшую угрозу королевству до 2030 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных