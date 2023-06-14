Германия в стратегии безопасности страны назвала Россию «самой серьезной угрозой»
Правительство Германии представило первую стратегию национальной безопасности страны. Этот вопрос также включен в повестку сессии Бундестага 15 июня.
Стратегия в первую очередь определяет место Германии в Европе и мире, определяет ее интересы и ценности. Также кабмин предлагает в рамках стратегии описать отношения с Китаем и Россией, которые «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах».
ТАСС со ссылкой на документ пишет, что в стратегии Германии Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. «Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», – сказано в документе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».
Китай в стратегии обозначен как «партнер, конкурент и системный соперник».
Власти Германии рассчитывают за несколько лет повысить расходы на оборону до 2% и видят НАТО в качестве главного гаранта защиты от военных угроз. Также в документе говорится, что ФРГ видит расширение Евросоюза путем вступления Украины, стран Западных Балкан, а также Молдавии и в перспективе Грузии.
Ранее в мае глава военной разведки Великобритании Эдриан Берд заявил, что Россия будет представлять наибольшую угрозу королевству до 2030 года.