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Песков: Путин получает информацию от только закончивших бой командиров

Ведомости

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации на Украине не только из официальных докладов оборонного ведомства, но и от командиров, которые «минутой ранее закончили бой». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескову задали вопрос, нет ревности у Минобороны и чиновников, что Путин получает информацию и от военкоров. Накануне прошла встреча президента с журналистами.

«Да нет, конечно, об этом не может быть и речи, потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников: это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства (он все-таки Верховный главнокомандующий), это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах, вот буквально минутой ранее закончили бой и вышли из боя, это и с ранеными в госпитале», – рассказал Песков.

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Он отметил, что у Путина есть возможность иметь представление о реальной картине на местах, так как он получает информацию из множества источников. «Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее, и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона», – добавил пресс-секретарь.

13 июня Путин встретился с военкорами. В время беседы российский лидер рассказал, как обстоят дела на фронте, в ОПК, потерях Украины, мобилизации и что стоит делать России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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