Песков: Путин получает информацию от только закончивших бой командиров
Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации на Украине не только из официальных докладов оборонного ведомства, но и от командиров, которые «минутой ранее закончили бой». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескову задали вопрос, нет ревности у Минобороны и чиновников, что Путин получает информацию и от военкоров. Накануне прошла встреча президента с журналистами.
«Да нет, конечно, об этом не может быть и речи, потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников: это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства (он все-таки Верховный главнокомандующий), это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах, вот буквально минутой ранее закончили бой и вышли из боя, это и с ранеными в госпитале», – рассказал Песков.
Он отметил, что у Путина есть возможность иметь представление о реальной картине на местах, так как он получает информацию из множества источников. «Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее, и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона», – добавил пресс-секретарь.
13 июня Путин встретился с военкорами. В время беседы российский лидер рассказал, как обстоят дела на фронте, в ОПК, потерях Украины, мобилизации и что стоит делать России.