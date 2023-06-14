Песков: Путин получает информацию от только закончивших бой командиров

«Да нет, конечно, об этом не может быть и речи, потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников: это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства (он все-таки Верховный главнокомандующий), это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах, вот буквально минутой ранее закончили бой и вышли из боя, это и с ранеными в госпитале», – рассказал Песков.