В Ростовской области потушили пожар на электростанции
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области ликвидировали пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар ликвидирован в 16:26. Ранее сообщалось, что загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 56 человек и 18 единиц техники.
В результате происшествия было эвакуировано 150 сотрудников станции. Как ранее сообщил губернатор Василий Голубев, три сотрудника станции были госпитализированы.
Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов рассказал, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса. «При проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействие исключено», – отметил он. Голубев также опроверг сообщения, что причиной пожара мог быть взрыв.
Из-за пожара ГРЭС остановила работу, власти предупредили, что будут введены ограничения в подаче электроэнергии.
Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области была введена в эксплуатацию в 1965 г. Основным топливом является уголь. Собственником станции является ПАО «ОГК-2». Новочеркасская ГРЭС обеспечивает электроэнергией юго-западную часть области.