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При столкновениях армии и спецназа в Судане погибли более 1000 человек

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Жертвами вооруженного конфликта между армией и спецназом в провинции Западный Дарфур (Судан) стали свыше 1000 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя правительства региона.

«Число погибших в ходе вооруженных столкновений в городе Эль-Генейна, административном центре Западного Дарфура, и его окрестностях превысило 1000 [человек]», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). До этого сообщалось, что в Судане во время военного конфликта погибло 863 мирных жителя, ранены были более 3500 человек.

Конфликт в Судане обострился в середине апреля между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF, численность более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию) – группировки, созданной на основе арабских ополчений. По соглашению между военными и гражданскими структурами, которое было подписано 5 декабря 2022 г., организация RSF должна была войти в состав вооруженных сил, однако генерал Мохамед Хамдан Дагало «Хемети» (руководит RSF) отказался выполнять договоренность.

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В конце апреля посол России в республике Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана посольству подтвердили 140 из порядка 300 человек. Он подчеркнул, что список растет не за счет российских граждан, «они все уже определились», а за счет граждан СНГ и «некоторых других стран».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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