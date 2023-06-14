При столкновениях армии и спецназа в Судане погибли более 1000 человек
Жертвами вооруженного конфликта между армией и спецназом в провинции Западный Дарфур (Судан) стали свыше 1000 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя правительства региона.
«Число погибших в ходе вооруженных столкновений в городе Эль-Генейна, административном центре Западного Дарфура, и его окрестностях превысило 1000 [человек]», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). До этого сообщалось, что в Судане во время военного конфликта погибло 863 мирных жителя, ранены были более 3500 человек.
Конфликт в Судане обострился в середине апреля между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF, численность более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию) – группировки, созданной на основе арабских ополчений. По соглашению между военными и гражданскими структурами, которое было подписано 5 декабря 2022 г., организация RSF должна была войти в состав вооруженных сил, однако генерал Мохамед Хамдан Дагало «Хемети» (руководит RSF) отказался выполнять договоренность.
В конце апреля посол России в республике Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из Судана посольству подтвердили 140 из порядка 300 человек. Он подчеркнул, что список растет не за счет российских граждан, «они все уже определились», а за счет граждан СНГ и «некоторых других стран».