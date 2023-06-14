При столкновениях армии и спецназа в Судане погибли более 1000 человек

Конфликт в Судане обострился в середине апреля между вооруженными силами и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF, численность более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию) – группировки, созданной на основе арабских ополчений. По соглашению между военными и гражданскими структурами, которое было подписано 5 декабря 2022 г., организация RSF должна была войти в состав вооруженных сил, однако генерал Мохамед Хамдан Дагало «Хемети» (руководит RSF) отказался выполнять договоренность.