Путин пообещал помочь Кубе в борьбе с незаконными санкциями

В свою очередь Марреро назвал встречу с Путиным «большой возможностью» и вновь подтвердил позицию Кубы относительно западных санкций в отношении России. «Я хочу заверить нашу твердую позицию, позицию Кубы, против односторонних западных санкций против России. Я также хочу заверить, что мы против попыток Запада изолировать Россию от международных организаций, при этом создавая такую русофобию, что как будто все, что идет от России, это все плохое», – отметил он.