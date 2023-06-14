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Путин пообещал помочь Кубе в борьбе с незаконными санкциями

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Кубы Николасу Марреро Крусу помощь в борьбе с незаконными санкциями. Об этом российский лидер сообщил на встрече с премьером Кубы, передает пресс-служба Кремля. 

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее кубинский народ справляется с этим. Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», – сказал он.

Путин также отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма. 

В свою очередь Марреро назвал встречу с Путиным «большой возможностью» и вновь подтвердил позицию Кубы относительно западных санкций в отношении России. «Я хочу заверить нашу твердую позицию, позицию Кубы, против односторонних западных санкций против России. Я также хочу заверить, что мы против попыток Запада изолировать Россию от международных организаций, при этом создавая такую русофобию, что как будто все, что идет от России, это все плохое», – отметил он.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Марреро находится в России с «не типичным для нынешнего времени» официальным визитом, который продлится 12 дней. Премьер Кубы прибыл в Россию 6 июня. За это время он уже встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным. Также у него запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщал, что Марреро также посетит ПМЭФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных