Путин пообещал помочь Кубе в борьбе с незаконными санкциями
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Кубы Николасу Марреро Крусу помощь в борьбе с незаконными санкциями. Об этом российский лидер сообщил на встрече с премьером Кубы, передает пресс-служба Кремля.
«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями, тем не менее кубинский народ справляется с этим. Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», – сказал он.
Путин также отметил союзнический характер двусторонних отношений России и Кубы и выразил надежду на их дальнейшее развитие по ряду направлений, в том числе в области энергетики и туризма.
В свою очередь Марреро назвал встречу с Путиным «большой возможностью» и вновь подтвердил позицию Кубы относительно западных санкций в отношении России. «Я хочу заверить нашу твердую позицию, позицию Кубы, против односторонних западных санкций против России. Я также хочу заверить, что мы против попыток Запада изолировать Россию от международных организаций, при этом создавая такую русофобию, что как будто все, что идет от России, это все плохое», – отметил он.
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Марреро находится в России с «не типичным для нынешнего времени» официальным визитом, который продлится 12 дней. Премьер Кубы прибыл в Россию 6 июня. За это время он уже встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным. Также у него запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщал, что Марреро также посетит ПМЭФ.