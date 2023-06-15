Газета
Политика

Белгородская область попросила правительство компенсировать ущерб от обстрелов

Ведомости

Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда. Я не помню, в какой стадии находится (оценка – ред.), но по Белгородской области такое обращение точно было», – пояснила Абрамченко (цитата по «РИА Новости»).

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление предприятий, которые пострадали в результате обстрелов Шебекинского городского округа, может потребоваться 10 млрд руб.

8 июня Гладков рассказал, что доложил о ситуации в регионе председателю правительства Михаилу Мишустину, который пообещал оказать помощь. После этого в областной бюджет поступили федеральные средства. Губернатор добавил, что правительство также выделило региону средства, чтобы «мы могли устроить всех, кто покинул свои дома из-за обстрелов».

Ранее 15 июня Гладков рассказал, что более 40 000 жителей получили единоразовую выплату в 10 000 руб. Сегодня начнут выплачивать по 50 000 руб. тем, кто жил в населенных пунктах, в которые на данный момент въезд запрещен.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных