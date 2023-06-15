Белгородская область попросила правительство компенсировать ущерб от обстрелов

«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда. Я не помню, в какой стадии находится (оценка – ред.), но по Белгородской области такое обращение точно было», – пояснила Абрамченко (цитата по «РИА Новости»).