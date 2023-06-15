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СМИ сообщили о ранении главы украинской военной разведки Буданова

Ведомости

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 29 мая был ранен в результате ракетного удара по штаб-квартире этого ведомства в Киеве, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его информации, полученной, как утверждается, от источников в украинской военной разведке, ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом 84-0087 марки C-21A.

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Буданов, отмечает агентство, находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в берлинском госпитале бундесвера.

16 мая Буданов заявил, что Киев «достал многих» россиян, в том числе публичных и медийных личностей. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина. На уточняющий вопрос, был ли целью его структуры российский писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. До этого он говорил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.

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В Кремле это заявление начальника военной разведки назвали беспрецедентным. Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не сомневается в том, что Киев не только спонсирует теракты, но и является их «организатором, вдохновителем и исполнителем». Песков также счел странным отсутствие осуждения слов Буданова со стороны европейских государств и США, заявив, что такие заявления лишний раз подтверждают правильность решения начать спецоперацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных