Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Ермек Кошербаев родился в 1965 г. Он окончил Дипломатическую академию МИД СССР. Послом Казахстана в России он работал с января 2020 г. До этого, с 2010 по 2014 г., Кошербаев был заместителем и первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области. Кто сменит его на должности посла в России, пока неизвестно.