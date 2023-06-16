Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил посла страны в России Ермека Кошербаева от должности и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана.
«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации. – "Ведомости") Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», – сказано в документе.
Ранее должность главы администрации Восточно-Казахстанской области занимал Даниал Ахметов, от которой Токаев освободил его отдельным указом. Его будущее место работы не уточняется.
Ермек Кошербаев родился в 1965 г. Он окончил Дипломатическую академию МИД СССР. Послом Казахстана в России он работал с января 2020 г. До этого, с 2010 по 2014 г., Кошербаев был заместителем и первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области. Кто сменит его на должности посла в России, пока неизвестно.