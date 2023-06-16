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Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил посла страны в России Ермека Кошербаева от должности и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана. 

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации. – "Ведомости") Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», – сказано в документе.

Ранее должность главы администрации Восточно-Казахстанской области занимал Даниал Ахметов, от которой Токаев освободил его отдельным указом. Его будущее место работы не уточняется. 

Ермек Кошербаев родился в 1965 г. Он окончил Дипломатическую академию МИД СССР. Послом Казахстана в России он работал с января 2020 г. До этого, с 2010 по 2014 г., Кошербаев был заместителем и первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области. Кто сменит его на должности посла в России, пока неизвестно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных