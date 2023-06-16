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В Минобороны рассказали о выплатах военнослужащим за подбитую технику ВСУ

Ведомости

Более 10 000 российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. 

«С начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника», – сказано в сообщении. 

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Уточняется, что только в 2022 г. за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники выплаты получили 7064 российских военнослужащих, с начала года по май премии получили еще 3193 российских военнослужащих за уничтожение 4415 единиц техники ВСУ. В Минобороны пояснили, что все выплаты начисляются на личные счета военнослужащих после соответствующих приказов командиров воинских частей. 

В ведомстве добавили, что военнослужащие могут получать эти выплаты без ограничений по количеству уничтоженной военной техники. В этом году военные летчики и операторы средств ПВО получили выплату по 300 000 руб. за уничтожение 45 вертолетов и 71 самолета, по 100 000 руб. было переведено военнослужащим сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты «за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ».

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Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, – это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных