В Кремле сообщили о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Ранее в Кремле рассказали, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств. В пленарной сессии, которая состоится 16 июня, будет участвовать президент России Владимир Путин. По словам Пескова, она пройдет «около двух» часов. В ходе выступления на пленарной сессии Путин даст детальную оценку положению дел в экономике, социально-экономической сфере, глобальных экономических процессов и очертит перспективы на ближнее и среднесрочное будущее, добавил Песков.