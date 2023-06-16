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Старовойт сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника в Курской области

Ведомости

В селе Коренево Курской области украинский беспилотник упал на территорию частного дома, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

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Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены окна дома. Он пообещал, что региональные власти помогут владельцу с ремонтом.

Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Информацию о пострадавших он не уточнил.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных