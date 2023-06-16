Старовойт сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника в Курской области
В селе Коренево Курской области украинский беспилотник упал на территорию частного дома, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате взрыва повреждены окна дома. Он пообещал, что региональные власти помогут владельцу с ремонтом.
Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Информацию о пострадавших он не уточнил.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.