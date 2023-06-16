Президент ЮАР Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине как можно раньше
Лидеры стран Африки на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали как можно раньше завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет «РИА Новости».
«Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно», – сказал президент африканской республики на пресс-конференции в Киеве.
16 июня Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Замбии Хакаинде Хичилема и другие представители и лидеры африканских стран посетили столицу Украины, где провели встречу с Зеленским. Украинский президент выступил против переговоров до вывода российских войск, так как, по его оценкам, это будет означать заморозку конфликта.
В середине мая Рамафоса по итогам разговора с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Зеленским заявил, что те согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Тогда же Рамафоса отметил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.
По словам африканского президента, лидеры трех стран договорились о начале подготовки к взаимодействию с африканскими лидерами, а также рассказал, что об этих планах были проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза.