Президент ЮАР Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине как можно раньше

В середине мая Рамафоса по итогам разговора с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Зеленским заявил, что те согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Тогда же Рамафоса отметил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.